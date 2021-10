Resident Evil Showcase – la data del nuovo evento

Un altro Resident Evil Showcase è previsto per il 15 aprile, ovvero tra sei giorni. Proprio come accaduto con gennaio, Capcom ha intenzione di parlare del suo imminente Resident Evil Village e di mostrare anche qualche novità, come la stessa casa di sviluppo ha affermato.

Il Resident Evil Showcase sarà dunque trasmesso in diretta e chiunque potrà seguirlo alla mezzanotte italiana (quindi quando sarà già scattato il 16 aprile). Ovviamente noi lo seguiremo con voi e vi aggiorneremo su ogni novità. Contemporaneamente è bene ricordare che sarà disponibile da domani la open beta di Resident Evil Re:Verse, la modalità multigiocatore creata da Capcom.

Resident Evil Showcase – le novità dello scorso evento

Resident Evil Village sarà idoneo per l’aggiornamento da PS4 alla versione digitale per PS5 e supporterà anche lo Smart Delivery per Xbox Series X ed S e console Xbox One. Sin dallo scorso Resident Evil Showcase di qualche mese fa sono aperti i pre-order e i possessori di PS5 hanno potuto accedere a un’anteprima del misterioso Castle Dimitrescu di grazie alla demo stand-alone Maiden.

In Resident Evil Village proseguirà la storia di Ethan Winters che ha avuto inizio in Resident Evil 7. L’ultimo capitolo combinava azione e survival horror, sinonimo della serie Resident Evil. Nel primo video esteso di gameplay il team di sviluppo aveva rivelato diversi nuovi dettagli, tra cui alcune funzionalità che richiamano gli elementi preferiti dai fan dei precedenti giochi di Resident Evil.

Il cast variegato di nemici apparsi durante il programma digitale rappresenta solo una piccola parte di quelli che troveremo in Resident Evil Village. Ethan affronterà molte minacce, tra cuile velocissime creature che lo perseguitano senza sosta e le misteriose figlie di Lady Dimitrescu che possono trasformarsi in sciami di insetti. La schiera disparata di avversari del gioco avrà i propri attacchi distintivi, quindi i giocatori dovranno adattare le loro strategie con decisioni rapide in modo da capire quando attaccare, proteggere o fuggire per sopravvivere.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per questo nuovo Resident Evil Showcase!

