Deathloop, il gioco di Arkane Studios esclusiva PS5 e PC è stato rinviato a settembre 2021. Appena un mese fa era stata annunciata la data d’uscita per il 21 maggio 2021, ma la casa di sviluppo ha annunciato il ritardo per via dei motivi legati al COVID-19 e alla generale lentezza dei lavori che ciò ha portato. Ecco dunque, purtroppo, un altro titolo che vedremo slittare per colpa di questa situazione.

Arkane ha confermato la notizia tramite un tweet ufficiale. La nuova data d’uscita ufficiale è prevista per il 14 settembre 2021, sperando non ci siano ulteriori rinvii o ritardi nella produzione generale.

Vi ricordiamo che il titolo sarà un’esclusiva temporale PS5 e PC, e ci metterà nei panni di Colt, un sicario prezzolato bloccato in un loop in un luogo ostile. Egli dovrà scontrarsi contro dei mercenari e contro Julianna nella speranza di fuggire sfruttando le armi presentate in questo video.

Deathloop – cosa si sa del gioco

Deathloop, sviluppato da Arkane Studios (noti già per i due Dishonored, Prey e altri), è uno sparatutto in prima persona che secondo gli sviluppatori “[…] farà percepire la differenza delle armi l’una dall’altra. […]”. Era stato infatti uno dei primissimi giochi a parlare dell’interattività con il DualSense di PS5, così come molti altri giochi stanno ora facendo. Ricorderete che vi avevamo parlato del gioco proprio durante la presentazione della console a giugno 2020 e poi di nuovo allo State of Play di alcuni mesi fa.

Sebbene graficamente non sembri essere proprio un gioco rivoluzionario next gen, ci è sembrato che la fluidità e lo stile del titolo possano sopperire alle mancanze tecniche, come del resto aveva fatto anche in titoli precedenti dello stesso studio. Riteniamo comunque che ciò non inficerà sul prodotto finale, che sul fronte della giocabilità ci aspettiamo sia stellare coem tutte le produzioni Arkane Studios.

Deathloop uscirà il 14 settembre 2021 per PS5 e PC e per adesso si presenta come un gioco d’azione frenetico, colorato e vibrante. Il gioco arriverà anche dopo un anno anche per Xbox Series X ed S.

Prenota subito Deathloop per PlayStation 5!