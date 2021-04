Nia Vardalos ha confermato che il film Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 (My Big Fat Greek Wedding) è ufficialmente in lavorazione ed è previsto il ritorno dell’intero cast originale.

Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 – cosa sappiamo

Nia Vardalos ha confermato sul suo account instagram che l’ultimo film de Il mio grosso grasso matrimonio greco è in fase di lavorazione e che da oltre un anno lo staff sta cercando di portare avanti il progetto.

Vardalos ha anche spiegato che le riprese hanno affrontato delle battute d’arresto a causa dell’assicurazione. Attualmente, solo i film in studio possono ricevere un’assicurazione durante la pandemia di coronavirus, e la terza puntata è un film indipendente.

Naturalmente, la Vardalos continua a tenere nascosti i dettagli della trama, ma la notizia de Il mio grosso grasso matrimonio greco 3 è eccitante per i fan che sono ansiosi di vedere cosa sta combinando la famiglia Portokalos. La Vardalos sembra decisa a rimanere fedele alle sue radici, e a quelle della famiglia titolare, puntando alla Grecia come sfondo per il terzo film.

A proposito de Il mio grosso grasso matrimonio greco

Scritto da Nia Vardalos al suo debutto come sceneggiatrice, la commedia romantica è uscita nel 2002 ed è diventata rapidamente un enorme successo.

Nominato per un Academy Award per la migliore sceneggiatura originale, Il mio grosso grasso matrimonio greco ha messo la carriera della Vardalos sulla mappa della commedia ed è diventata la commedia romantica di maggior incasso di tutti i tempi.

Diretto da Joel Zwick, Il mio grosso grasso matrimonio greco segue Fotoula “Toula” Portoklas (Vardalos), una trentenne greco-americana che vive una vita relativamente monotona aiutando la sua famiglia chiassosa e impicciona a gestire il ristorante di famiglia, ma desidera espandersi.

Dopo aver frequentato il college, essersi rifatta il look e aver lavorato in un’agenzia di viaggi, Toula si innamora di Ian Miller (John Corbett), che non è greco.

Il film è stato seguito da una serie TV di breve durata nel 2003 intitolata, My Big Fat Greek Life, e un film sequel, Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, uscito nel 2016, che si concentra sulla figlia adolescente di Toula e Ian, Paris (Elena Kampouris), e un altro matrimonio greco.

