Snake Eyes: GI Joe Origins – primo sguardo ai costumi dalle figure Hasbro

Hasbro svela una nuova linea di figure di G.I. Joe ispirati al prossimo film Snake Eyes: G.I. Joe Origins.

Snake Eyes: GI Joe Origins – tutti i dettagli sulle figure

Le nuove figure comprendono diverse varianti di Snake Eyes (interpretato da Henry Golding) e altri personaggi G.I. Joe come Storm Shadow, Baroness, Night Creeper, Scarlett e un Red Ninja.

Per quanto riguarda il ninja G.I. Joe titolare, si può scegliere tra uno Snake Eyes da 6 pollici ($ 9.99), un Ninja Strike Snake Eyes da 12 pollici ($ 19.99), Snake Eyes’ Stealth Cycle ($ 9.99) e un Ninja Tech Snake Eyes in mostra ($ 9.99).

Tutti verranno messi in vendita il 1° agosto.

Anche il resto delle figure relative a Storm Shadow, Baroness e Scarlett ha un prezzo di $ 9,99 ciascuno. Tuttavia, Night Creepers, Scarlett e Red Ninjas non saranno in vendita fino al 1° novembre, visto che Snake Eyes: G.I. Joe Origins ha riprogrammato la sua data di uscita per ottobre.

Oltre alle action figure, Hasbro ha pensato anche di regalare ai bambini l’equipaggiamento ispirato al film. Ragazze e ragazzi possono letteralmente vedere il mondo attraverso gli occhi di Snake Eyes con la Maschera missioni speciali ($ 19,99)…

… e combattere con il Ninja Strike Morning Light ($ 19,99) la spada di Snake Eyes. Anche se (per fortuna) non è affilata come la versione originale, la sua lama è illuminata e dotata di effetti sonori che ricreano la magia del film.

A proposito di Snake Eyes: G.I. Joe Origins

Snake Eyes: G.I. Joe Origins è un film del 2007 diretto da Robert Schwentke. Henry Golding interpreta il personaggio principale, sostituendo Ray Park, mentre Andrew Koji, Iko Uwais, Úrsula Corberó, Samara Weaving, Haruka Abe, Takehiro Hira,Steven Allerick e Peter Mensah sono protagonisti in ruoli secondari.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins dovrebbe essere rilasciato il 22 ottobre 2021 dalla Paramount Pictures, dopo essere stato ritardato più volte rispetto a una data originale di marzo 2020 a causa della pandemia di COVID-19.

Il film è una storia di origine del personaggio Snake Eyes.

