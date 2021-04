L’Attacco dei Giganti si è concluso oggi, 9 aprile 2021, attraverso le pagine del numero corrente di Bessatsu Shonen Magazine (Kodansha), con il Capitolo 139.

Dopo ben 11 anni di una grande e amata serializzazione, l’autore del manga, Hajime Isayama, e il dipartimento editoriale della rivista mensile giapponese hanno voluto salutare gli appassionati con un messaggio.

Partiamo dall’autore che, in relazione alla sezione dei commenti, ecco cosa ha dichiarato:

E, di seguito, il messaggio del dipartimento editoriale:

“Ai lettori de L’Attacco dei Giganti. Questo mondo che non esisteva sino al 2009 è stato creato con immagini, parole, significati e con una storia stampata sul primo numero di Bessatsu Shonen Magazine. Questa storia è stata serializzata per 11 anni e 7 mesi dalle mani di Hajime Isayama.

La vita di questa serie, tuttavia, non sempre ha vissuto nel successo. Ci sono stati problemi, addii, tristezza, alti e bassi.

Nonostante ciò, crediamo che niente abbia più valore di persone che sono in grado di condividere emozioni che non una storia non sarebbe in grado di fare. Ci rende felici di essere riusciti di sentirci così coi nostri partner e lettori attraverso L’Attacco dei Giganti. Anche se la serie è conclusa, quando la ricorderemo ci scalderà sempre il cuore. Grazie per la lettura.

La nostra battaglia è appena iniziata!!“