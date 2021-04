Qualche settimana fa abbiamo avuto la conferma che Black Widow uscirà in contemporanea mondiale il 9 Luglio 2021 sia al Cinema che sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP (al prezzo di 21.99€), a cui poi ha fatto ruota pochi giorni fa il nuovo trailer ufficiale.

Il Film di Black Widow a quanto rivelato su Twitter da Exhibitor Relations Co. (gestito dall’analista del box-office mondiale Jeff Bock) ha ottenuto definitivamente la classificazione PG-13 per la presenza di “intense sequenze di violenza/azione, linguaggio (forte) e materiale tematico.”

Sotto il Tweet in questione:

Marvel's BLACK WIDOW is finally a picture lock. Just in time for its release in May…er…July.

Rated PG-13 for intense sequences of violence/action, some language and thematic material.

— Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) April 7, 2021