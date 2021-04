Negli Stati Uniti, la collezione completa del Marvel Cinematic Universe può essere trovata faiclmente su Disney+, ma con tre film mancanti: The Incredible Hulk, Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Ciò è dovuto al fatto che Disney non possiede i diritti di streaming di questi tre film, poiché i diritti di distribuzione di The Incredible Hulk appartengono ancora alla Universal, mentre Spider-Man è ovviamente di proprietà di Sony.

L’anno scorso, alcuni rumor volevano che entrambi i film diretti con Tom Holland sarebbero entrati nel servizio di streaming della Disney, ma entrambi gli annunci si sono rivelati poi solo un errore da parte del marketing. Adesso il recente accordo che Sony ha stretto con Netflix lo rende ancora meno probabile, almeno sul mercato statunitense, ma quasi sicuramente in tutto il globo.

Sony annuncia tramite un comunicato ufficiale la conclusione di un accordo pluriennale con la piattaforma di streaming Netflix. In base a quest’accordo, Netflix ha ottenuto i diritti, in esclusiva, per la prima finestra a pagamento dopo la classica uscita in sala, negli Stati Uniti delle pellicole della Sony Pictures.

Come parte di questa collaborazione, il Motion Picture Group di Sony Pictures offrirà a Netflix la possibilità di dare un primo sguardo a tutti i film che intende realizzare direttamente per lo streaming o deciderà in seguito di concedere in licenza per lo streaming, e Netflix, dall’altra parte, si è impegnata a realizzare una serie di quei Film grazie all’accordo.

Tutti questi progetti “direct-to-streaming” andranno ad aggiungersi agli altri Film completi di Sony.

Scott Stuber, a capo di Global FilmsNetflix dichiara:

“Sony Pictures è un partner grandioso e siamo entusiasti nell’espandere il nostro rapporto attraverso questo sodalizio. Non solo ci permette di proporre il loro fantastico catalogo di franchise e nuovi marchi su Netflix negli Stati Uniti, ma si propone anche come una nuova fonte di Film inediti per Netflix destinati agli appassionati di cinema di tutto il Mondo“.

Quest’accordo inizierà a partire dal listino dei film Sony del 2022, perciò “Morbius”, “Uncharted” e il sequel di “Spider-Man: Un nuovo universo” saranno compresi. Sono inclusi, inoltre, i prossimi film di Spider-Man e Venom ma, diversamente, restano fuori dal contratto esclusivo tra le due majors “Spider-Man: No Way Home” e “Venom: La furia di Carnage“, perché in uscita nel 2021.

Spider-Man: No Way Home

Per la trama vera e propria del terzo capitolo di Spider-Man è ancora presto per parlarne, ma appena indiscrezioni o anticipazioni sulla trama del film verranno rilasciate, saranno disponibili e le troverai qui!

Nel film oltre a Tom Holland nel ruolo del protagonista ci saranno anche: Zendaya nei panni di MJ e Jacob Batalon nei panni di Ned Leeds, ma ci sono un sacco di rumor sul casting di questo film che circolano in rete da un po, specialmente sul ritorno delle vecchie iterazioni cinematografiche dell’arrampicamuri interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Nel frattempo recupera Spider-Man: Far From Home in Blu-Ray.