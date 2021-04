Nel giorno dell’Investor Day a Dicembre dello scorso anno, il presidente dei Marvel Studios e CCO di Marvel Entertainment Kevin Feige ha confermato che l’attrice Iman Vellani sarà la protagonista di Ms. Marvel, la serie TV debutterà ovviamente sulla piattaforma di streaming Disney+.

La serie è dedicata alla giovane inumana pakistano-americana Kamala Khan. Le riprese della serie sono cominciate lo scorso Novembre ad Atlanta ma a Marzo la produzione si è spostata a Bangkok.

New Entry in Ms. Marvel?

Attestandoci ad un nuovo report del sito India Today l’attore indiano Farhan Akhtar sarebbe entrato nel cast di un misterioso progetto dei Marvel Studios le cui riprese a quanto pare dovrebbero essere in corso a Bangkok. Il sito non ha fornito ulteriori dettagli su quale personaggio potrebbe interpretare l’attore, ma è molto probabile che Akhtar abbia un ruolo nella serie considerando la sua notorietà in India. Ma comunque in ogni caso, prendete con cautela questa indiscrezione.

Farhan Akhtar ha fatto il suo debutto alla regia con Dil Chahta Hai nel 2001 (vincitore di un National Film Award per il Miglior film in Hindi), per poi riscontrare grande successo con Lakshya (2004), Don (2006) e il cortometraggio Positive (2007). In qualità di attore, invece, ha recitato in Bhaag Milkha Bhaag (2013), Dil Dhadakne Do (2015) e Wazir (2016). Ha anche fondato la compagnia di produzione Excel Entertainment.

Trama e anticipazioni di Ms. Marvel

Al momento non abbiamo particolari anticipazioni sulla trama della serie. Però possiamo analizzarne il personaggio, grazie alla sua storia nei fumetti.

Come sappiamo nei fumetti Carol Danvers è stata la prima Ms. Marvel, poi diventata Captain Marvel. La serie TV parlerà di Kamala Khan, che ha esordito in Captain Marvel #17, uscito nel 2013.

La protagonista è una ragazza di sedici anni di origini pakistane che vive in New Jersey. In modo accidentale ottiene il potere della superelasticità dopo una festa, quando le viene offerto un bicchiere di vodka. La ragazza fuggirà lontano ed entrerà in contatto con le Nebbie Terrigene, che la faranno diventare un’inumana con superpoteri.