How Not to Summon a Demon Lord Ω – il numero di episodi della stagione 2

How Not to Summon a Demon Lord Ω è una delle novità anime di questa Primavera non solo in Giappone, ma anche in Italia dove è al debutto su Crunchyroll in simulcast.

La compagnia avex pictures ha diffuso la pubblicità per la raccolta della serie in Blu-ray Disc, attraverso la quale viene reso noto che l’anime si comporrà di 10 episodi suddivisi in quattro dischi.

Possiamo guardare il video in apertura, di seguito l’illustrazione di copertina del primo volume di How Not to Summon a Demon Lord Ω:

How Not to Summon a Demon Lord Omega, i dettagli

Satoshi Kuwabara (Dagashi Kashi 2, Black Jack) dirige How Not to Summon a Demon Lord Omega presso gli studi Tezuka Productions e Okuruto Noboru; Kazuyuki Fudeyasu e Shizue Kaneko ritornano dalla prima stagione come, rispettivamente, supervisore delle sceneggiature e character designer.

Il cast di doppiaggio è composto da Miku Ito (Lumachina), Aoi Koga (Rose), Fumiko Uchimura (Horn), Chinatsu Akasaki (Fanis Laminitus), Masaaki Mizunaka (Diablo), Yu Serizawa (Shera L. Greenwood) e Azumi Waki ​​(Rem Galleu).

Anche la prima stagione è distribuita da Crunchyroll, che così la descrive:

Come sono passato da demone di un gioco a essere evocato in un altro mondo?!”

Sakamoto Takuma era così forte nel MMORPG Cross Reverie che i suoi colleghi sono arrivati a chiamarlo “demon lord”.

Un giorno viene evocato da un altro mondo nella sua forma avatar e incontra due ragazze che insistono, entrambe, nel dire di averlo evocato.

Utilizzano su di lui un incantesimo usato per schiavizzare le bestie evocate, ma questo attiva la sua abilità speciale, il Magic Reflect, e le ragazze finiscono in suo potere!

Inizia poi l’avventura extradimensionale di un demon lord (finto) che marchia la sua scia attraverso un potere soverchiante.

La serie è basata sulla serie letteraria Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu di Yukiya Murasaki, inedita in Italia.

