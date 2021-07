Marvel Comics presenta tre nuove serie di X-Men in uscita da “Reign of X”, l’attuale era della reinvenzione “rivoluzionaria” del franchise di fumetti X-Men dello scrittore Jonathan Hickman.

Marvel – prime informazioni sulle nuove storie degli X-Men

Nella grafica riassuntiva qui in alto che funge da calendario per i lanci di nuove serie durante il “Reign of X ”, Marvel ha rivelato il debutto a luglio della nuova serie X-Men dello scrittore Gerry Duggan e di Pepe Larraz, con protagonista il primo team X-Men.

Un mese dopo, in agosto, verrà lanciata una nuova serie “segreta” della scrittrice di X-Factor Leah Williams e dell’artista di SWORD Valerio Schiti.

E infine, (ma solo per ora) Hickman torna all’ovile scrivendo un altro progetto misterioso, con un artista altrettanto misterioso (Marvel ne ha cancellato il nome). Tuttavia, il mistero intorno al nome di questo artista lascerebbe intendere che Marvel dovrebbe probabilmente avere in mente un autore di alto profilo per questo ruolo.

Non c’è molto altro da dire al momento riguardo dettagli più specifici della serie misteriosa. Marvel ha da tempo anticipato una serie con Moira MacTaggert, ci sono stati accenni ad alcuni grandi sviluppi per Storm, e c’è sempre la possibilità che un altro titolo non annunciato in precedenza come Way of X possa apparire.

I nuovi progetti si uniscono agli altri recenti e imminenti nuovi lanci, tra cui Children of the Atom di Vita Ayala e Bernard Chang a marzo, Way of X di aprile di Si Spurrier e Bob Quinn e May’s X-Corp di Tini Howard e Alberto Foche. E poi l’evento Hellfire Gala di giugno.

Quell’evento include il one-shot Planet-Size X-Men, che promette di preparare il terreno per il prossimo capitolo dell’evoluzione de mutanti, forse portando proprio a questi nuovi titoli parzialmente annunciati. Non resta quindi di attednere che vengano divulgate maggiori informazioni.

Acquistate X-Men: Dark Phoenix QUI!