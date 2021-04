Moon Knight, Marvel annuncia la nuova serie a fumetti

Marvel ha annunciato il team creativo per la nuova serie di Moon Knight, che è composto da Jed McKay (testi) e dall’italiano Alessandro Cappuccio (disegni), al suo debutto con Marvel.

Qui di seguito trovate la sinossi della nuova serie:

Il misterioso Mr. Knight ha aperto la sua Midnight Mission, la sua gente chiede protezione dallo strano e dall’orribile. Quella protezione è offerta dall’eroe che si muove fra i tetti e i vicoli contrassegnati con il suo simbolo a mezzaluna, portando violenza a chiunque possa danneggiare la sua gente. Marc Spector, in qualunque cosa indossi, è tornato per le strade, un prete rinnegato di un dio indegno.

Il pugno di Khonshu ritorna questo luglio! Moon Knight, uno degli eroi più enigmatici e avvincenti della Marvel, è tornato in una nuovissima serie scritta da Jed MacKay (BLACK CAT) e al suo debutto alla Marvel Comics, l’artista Alessandro Cappuccio (Mighty Morphin Power Rangers). MOON KNIGHT # 1 uscirà direttamente dal recente arco di “Age of Khonshu” nella serie AVENGERS di Jason Aaron e promette di essere una nuova degna avventura per questo affascinante personaggio.

Ecco le dichiarazioni di Alessandro Cappuccio:

Quando Tom Brevoort mi ha contattato per lavorare alla nuova serie MOON KNIGHT, non potevo crederci. Debuttare nei fumetti Marvel con uno dei miei personaggi preferiti è un sogno che si avvera! La storia è un nuovo inizio per il personaggio, Jed ha fatto un ottimo lavoro come al solito sulle sceneggiature e sono felice di lavorare con un professionista del suo calibro.