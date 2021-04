Le nuovissime LEGO Adidas Ultraboost sono solo l’ultimo modello di scarpe sportive nato dalla collaborazione fra questi due conosciutissimi marchi! Infatti, solo l’anno scorso Adidas e LEGO hanno iniziato la loro partnership a lungo termine con una versione della sneaker ZX 8000 che presenta colori vivaci e piccoli tocchi e aggiunte ispirati proprio ai coloratissimi mattoncini colorati:

Per alcuni il design può essere un po’ troppo infantile e poco longilineo, anche per via della presenza di molti colori, che riflette l’anima giocosa dei mattoncini, ma che, in effetti, potrebbe far risultare l’estetica generale più adatta ai ragazzi di età molto giovane.

Nel caso quindi foste degli appassionati che desiderano indossare delle scarpe sportive ispirate ai mattoncini LEGO, ma non dovesse piacervi questo modello, potreste sempre optare per le nuove LEGO Adidas Ultraboost.

LEGO Adidas Ultraboost

Questo non è il caso delle Adidas Ultraboost DNA X Lego, che potete acquistare direttamente dal sito ufficiale Adidas cliccando qui. Il costo delle LEGO Adidas Ultraboost è di 200 dollari.

Queste scarpe hanno un design più sottile e una caratteristica speciale che i fan di LEGO adoreranno.

Oltre a un motivo a borchie LEGO e un tocco di colore, le Adidas Ultraboost DNA X Lego hanno anche delle tasche in plastica trasparente personalizzabili all’interno delle quali potrete inserire i mattoncini dei vostri colori preferiti! Potete vedere come funziona il divertente meccanismo nel tweet qui sotto:

The new customisable Ultraboost DNA x LEGO Plates running shoes. LEGO Plates included.#adidasxLEGO pic.twitter.com/HvhYOZex6n — LEGO (@LEGO_Group) April 7, 2021

Integrare i veri mattoncini LEGO in un paio di scarpe è di certo una idea molto originale che rende diversa questa nuova collaborazione fra i due storici brand rispetto a quella dell’anno scorso. Altre immagini sono disponibili nella galleria sottostante:

Le nuove scarpe sportive Ultraboost DNA X Lego hanno il grande pregio di riuscire a bilanciare il divertimento e l’aspetto giocoso con un’estetica un po’ più matura.

