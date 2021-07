Lo studio fondato da Hideo Kojima Kojima Productions sta realizzando un nuovo gioco, ma non è Abandoned per PlayStation 5, come qualcuno avrebbe potuto pensare. Invece, Stando a un recente report il nuovo titolo potrebbe invece essere un’esclusiva per Xbox.

Le ipotesi sul nuovo gioco di Hideo Kojima

Ieri Sony Interactive Entertainment ha rivelato un trailer di Abandoned, un progetto horror dello sviluppatore Blue Box Games. Ma quel trailer e la storia dello sviluppatore stesso sono abbastanza strani, il che ha indotto alcune persone a ipotizzare che Abandoned sia in realtà e segretamente, un po’ come P.T., il prossimo gioco del creatore di Metal Gear Solid e di Death Stranding Hideo Kojima. Tuttavia, questa ipotesi sarebbe già stata smentita.

Uno dei motivi per cui le persone credono che Abandoned provenga dalla mente di Hideo Kojima è il fatto che sia difficile trovare molte informazioni su Blue Box Games. Questo però non vuol dire che si tratti di una società che fa capo a Kojima Productions. Invece, Blue Box è semplicemente un piccolo studio che non ha mai rilasciato prima un gioco importante per console.

Il sito web di Blue Box non è agibile, tuttavia riposta un messaggio atto proprio a smentire queste voci.

“La nostra risposta alle voci su Hideo Kojima Abbiamo ricevuto diverse e-mail riguardanti le voci su Hideo Kojima. Non abbiamo alcuna associazione con Hideo Kojima né pretendiamo di avere alcuna associazione né era nostra intenzione rivendicare una tale dichiarazione. Siamo un piccolo gruppo di sviluppatori che lavorano su un titolo appassionato su cui volevamo lavorare da molto tempo. Abbiamo assistito altri studi in passato con i loro progetti e volevamo lavorare al nostro primo grande progetto. Sebbene sia vero che in passato abbiamo lavorato a piccoli progetti, di certo non li abbiamo utilizzati per scopi di marketing. Speriamo che questo abbia chiarito la questione e speriamo di vedervi tutti nella nostra prima rivelazione del gameplay di Abandoned. – Il Team @BLUE BOX Game Studios“.

Una volta chiarito questo punto, resta un’altra questione: a quanto pare, Kojima sarebbe in trattative con Microsoft per la pubblicazione del suo prossimo gioco, secondo una fonte che, a suo dire, conosce la questione. Non è comunque possibile al momento confermare se Xbox abbia già concluso l’accordo, ma la fonte sostiene che le trattative fra Microsoft e Kojima sono reali. Restiamo dunque in attesa di conferme o smentite ufficiali.

