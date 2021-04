Annunciate le novità Home Video Warner Bros. di Maggio 2021!

Warner Bros. Home Entertainment Italy ha annunciato le novità home video per Maggio 2021: vediamole insieme, dai film ai film cult alle serie tv.

Le novità Home Video Warner Bros. di Maggio 2021 – i film

6 MAGGIO – TOM E JERRY

Una miscela strabiliante di animazione classica e live action nel nuovo film diretto da TIM STORY (I Fantastici 4, Think Like a Man, Barbershop). Con un cameo di PAOLO BONOLIS e la partecipazione vocale di LUCA LAURENTI. Nel cast CHLOË GRACE MORETZ (Cattivi Vicini 2, La Famiglia Addams), MICHAEL PEÑA (Cesar Chavez, Ant-Man), COLIN JOST (Single Ma non Troppo, Saturday Night Live), ROB DELANEY (Deadpool 2, Fast & Furious: Hobbs & Shaw).

Una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre.

Una miscela strabiliante di animazione classica e live action, la nuova avventura di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi personaggi iconici e li costringe a fare l’impensabile…lavorare insieme per salvare la situazione.

REGIA: Tim Story

CAST: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney,

Colin Jost, Ken Jeong, Pallavi Sharda

GENERE: Live Action, Avventura

ALL’INTERNO DEL DVD E DEL BLU RAY UNA FANSTASTICA SORPRESA!

DVD e BLU-RAY: 1 DISCO

Prezzo consigliato: € 14,99 e 16,99

Le novità Home Video Warner Bros. di Maggio 2021 – le steelbook poster edition

6 MAGGIO – BLADE RUNNER THE FINAL CUT

Dopo L’uomo che fuggì dal futuro, Il pianeta proibito, La fuga di Logan e A.I. Intelligenza Artificiale, la minimalista e vintage collezione delle steelbook poster edition si arricchisce con Blade Runner, il cult di Ridley Scott.

Diretto da RIDLEY SCOTT e interpretato da HARRISON FORD, RUTGER HAUER, SEAN YOUNG, EDWARD JAMES OLMOS e DARYL HANNAH.

Blade Runner è considerato uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Nel 2019, Deckard è un Blade Runner in pensione, richiamato in servizio per ritirare quattro replicanti fuggiti da una colonia extraterrestre e giunti sulla terra, dove la loro presenza è severamente vietata.

4K ULTRA HD+BLU-RAY: 3 DISCHI

Prezzo consigliato: € 29,99

Le novità Home Video Warner Bros. di Maggio 2021 – le serie tv

6 MAGGIO – THE 100 7 E ULTIMA STAGIONE + BOX SERIE COMPLETA

L’ultima attesissima stagione che conclude una serie di fantascienza di grande successo!

La Settima e Ultima Stagione si apre con i nostri eroi che provano a raccogliere i pezzi della società che hanno distrutto su Sanctum. Ancora sconvolta dalla morte di sua madre, Clarke (Eliza Taylor) sente, forse più di ogni altro, il peso dei tanti anni di battaglie e sconfitte. Mantenere l’ordine fra le fazioni in lotta non è semplice, e il gruppo si chiede se sia davvero valsa la pena impegnarsi a fare di meglio.

Allo stesso tempo devono affrontare nuovi difficilissimi ostacoli mentre esplorano i misteri dell’Anomalia. Ciò che incontreranno in questa epica avventura li metterà duramente alla prova da un punto di vista fisico ed emotivo, facendo vacillare le loro convinzioni su temi come la famiglia, l’amore e il sacrificio. Alla fine i nostri eroi dovranno capire cosa significhi veramente per loro vivere – e non solo sopravvivere.

REGIA: Ed Fraiman, Dean White, Tim Scanlan, Diana Valentine, Ian Samoil, PJ Pesce, Lindsey Morgan, Amyn Kaderali, Sherwin Shilati, Aprill Winney, Amanda Row, Michael Cliett, Jessica Harmon, Jason Rothenberg.

CAST: Marie Avgeropoulos, Eliza Taylor, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Bob Morley, Tasya Teles, Shannon Koo, Shannon Kook.

GENERE: Fantascienza, Azione.

IL BOXSET CONTIENE I COFANETTI SINGOLI DELLE 7 STAGIONI

La serie creata da JASON ROTHENBERG e tratta dagli omonimi romanzi di KASS MORGAN racconta di un futuro distopico dove il destino dell’umanità è nelle mani di 100 giovani criminali.

7 imperdibili stagioni ricche di suspense, amore, morte, egoismo e brama di potere!

DVD: 24 DISCHI

Prezzo consigliato: € 69,99

27 MAGGIO – DC’S LEGENDS OF TOMORROW STAGIONE 5

La serie è uno spin-off di Arrow e The Flash, creata da GREG BERLANTI, MARC GUGGENHEIM e ANDREW KREISBERG.

Il primo episodio è l’ultima parte di un crossover con la Quinta Stagione di Supergirl, la Prima Stagione di Batwoman, la Sesta Stagione di The Flash e l’ottava ed Ultima Stagione di Arrow.

Durante questa Quinta Stagione entra nel cast principale OLIVIA SWANN, mentre ne escono BRANDON ROUTH e COURTNEY FORD. Oliver è morto per salvare il mondo e gli eroi si riuniscono per salvare il pianeta e combattere in onore di Green Arrow.

REGIA: Gregory Smith, Kevin Mock, David Geddes, Alexandra La Roche, Avi Youabian, Caity Lotz, Ben Bray, Andi Armaganian, Nico Sachse, Andrew Kasch, Marc Guggenheim.

CAST: Brandon Routh, Caity Lotz, Victor Garber, Arthur Darvill, Franz Drameh, Ciara Renée, Wentworth Miller, Amy Pemberton, Jes Macallan, Nick Zano, Dominic Purcell, Matt Ryan, Olivia Swann.

GENERE: Fantascienza

DVD e BLU-RAY: 3 DISCHI

Prezzo consigliato: € 29,99 e 39,99

