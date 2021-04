Le cose stanno diventando sempre più bizzarre in Jump Force (qui la mia recensione), dato che da poco sono stati pubblicati alcuni nuovi filmati di Giorno Giovanna, che ce lo mostrano, insieme al suo Gold Experience, prima che arrivino nel gioco.

Jump Force – i due trailer per Giorno Giovanna

Come potreste facilmente immaginare, Haruno Shiobana sta arrivando con tutta la gloria e il prestigio che contraddistinguono questo iconico personaggio. Insieme a un po’ di arroganza riguardo alla propria abilità, un tratto caratteriale ereditato da papà DIO.

Il boss di Passione arriverà in tutta la sua gloria d’oro per mettersi in posa accanto al resto del roster del gioco (inclusi alcuni personaggi della sua stessa serie) come DLC a pagamento il 13 aprile. Se però avete già acquistato il Characters Pass 2, potrete ottenere l’accesso anticipato al personaggio a partire dal 9 aprile.

Per questo annuncio sono stati pubblicati due diversi trailer per dare un’occhiata a Giorno in azione. Il primo, che trovate in cima all’articolo, è un trailer di lancio per il personaggio che funge da presentazione.

Il secondo è un trailer che lo mostra in azione e che mette in evidenza alcune delle sue migliori mosse, dando un’idea del tipo di potere su cui Giorno può contare.

Giorno Giovanna, la progenie di DIO attraverso il corpo di Jonathan Joestar, si unisce al roster del gioco questa primavera. Agli avversari che si trovano faccia a faccia con l’apparentemente invincibile Stand Gold Experience Requiem di Giorno viene ricordato per sempre che i loro attacchi sono semplicemente inutili (“MUDÀ!“).

Giorno è il quinto e ultimo membro del Jump Force Characters Pass 2, che include anche Shoto Todoroki, Meruem, Hiei e Yoruichi Shihoin attualmente disponibili. Acquistando il Characters Pass 2 per $ 17,99, i giocatori riceveranno immediatamente Shoto Todoroki, Meruem, Hiei e Yoruichi Shihoin, oltre ad avere accesso anticipato a Giorno Giovanna a partire dal 9 aprile. Ogni personaggio può anche essere acquistato separatamente per $ 3,99.

