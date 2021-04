Star Trek: Lower Decks 2 ci sarà e di recente ne è stata annunciata la data di inizio; inoltre, la serie ha ricevuto un rinnovo anticipato della stagione 3 su Paramount +.

Star Trek: Lower Decks 2 – trailer e data di inizio

Il rinnovo della stagione 3 della serie animata e il teaser trailer di Star Trek: Lower Decks 2 sono stati rilasciati durante il First Contact Day di Star Trek, che è il giorno in cui gli umani entrano in contatto per la prima volta con i Vulcaniani in Star Trek: Primo contatto del 1996.

Mike McMahan, il creatore di Star Trek: Lower Decks, ha rivelato su Twitter che la stagione 3 si farà.

Il teaser trailer di Star Trek: Lower Decks 2 dura 30 secondi e presenta l’equipaggio della U.S.S. Cerritos intraprende avventure sempre più stravaganti. “Oggi facciamo roba di fantascienza“, dice Beckett Mariner ai suoi colleghi membri dell’equipaggio durante un pasto.

L’azione passa quindi a mostrarci la U.S.S. Cerritos mentre viene inseguita attraverso una tempesta di asteroidi e viene colpito da un laser, ma vediamo anche un grande gorilla arrabbiato con un corno in testa, una competizione in stile Gladiatori americani, un attacco a una base operativa e molto di piu. “L’unica cosa che manca è Boimler“, dice D’Vana Tendi. “Vivrà il periodo più bello della sua vita“. Ovviamente, viene mostrato a Boimler che non stanno proprio vivendo un bel momento mentre la loro nave è sotto attacco, facendolo urlare mentre si librano in una tempesta spaziale.

In streaming su Paramount +, Star Trek: Lower Decks vede Tawny Newsome nel ruolo di Beckett Mariner, Eugene Cordero nel ruolo di Rutherford, Jack Quaid nel ruolo di Brad Boimler, Noël Wells nella parte di Tendi, Dawnn Lewis nel ruolo del capitano Carol Freeman, Jerry O’Connell nel ruolo del comandante Jack Ransom, Gillian Vigman nel ruolo del dottor T’Ana e Fred Tatasciore nel ruolo del tenente Shaxs.

Star Trek: Lower Decks 2 uscirà il 12 agosto.

