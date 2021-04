Creed 3 non vedrà la presenza di Rocky Balboa, Stando a quanto afferma Sylvester Stallone. L’originale Rocky del 1976 vedeva Stallone nei panni di Balboa, un pugile perdente che si scontrò con il campione mondiale dei pesi massimi Apollo Creed (Carl Weathers).

Fu un enorme successo al botteghino e un film pluripremiato, generando diversi sequel in cui Stallone ha assunto anche compiti di regia, oltre a scrivere e interpretare le pellicole.

Ma il tempo di Stallone come principale forza creativa dietro la serie Rocky si è concluso con Creed del 2015, un reboot incentrato sul figlio di Apollo Creed Adonis (Michael B. Jordan) e sulla sua ascesa fino a diventare un campione di boxe.

Diretto da Ryan Coogler, Creed vede il Rocky di Stallone come personaggio secondario, una parte che ha fruttato all’attore una nomination agli Oscar. Dopo il grande successo di Creed, il 2018 ha visto l’uscita di Creed II. Nel 2021 è stato annunciato che un terzo film andrà in produzione, e Jordan che seguirà il percorso di carriera di Stallone, assumendo incarichi di regista.

Creed 3 senza Rocky Balboa

Sebbene Creed si sia ormai saldamente affermato come un franchise a sé stante, e probabilmente non ha più bisogno del personaggio di Rocky per continuare a esistere, ci sono state molte speculazioni sull’ipotesi che Stallone sarebbe tornato al fianco di Jordan.

Tuttavia, Stallone sembra aver messo a tacere tutte queste speculazioni. Su Instagram, un fan che si è perso la notizia ha chiesto a Stallone se Creed III ci sarà e lui ha risposto:

“Sarà fatto ma io non ci sarò. Continua a tirare pugni“.

In effetti non è una sorpresa sentire che Stallone al momento non ha intenzione di tornare per Creed III. Dopo il Creed originale, il passaggio di Rocky ad Adonis era stato effettuato in modo efficace, e Rocky ha avuto il suo arco trionfante mentre sconfiggeva il cancro. Ma ora non c’è davvero nessuna buona ragione per riportare indietro Rocky, poiché il franchise è cresciuto al di là di lui.

Acquistate Creed Nato Per Combattere QUI!