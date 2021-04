Un primissimo sguardo a Star Trek: Picard 2 è stato divulgato grazie al primo teaser trailer ufficiale realizzato per il ritorno della seconda stagione della serie, che approderà negli Stati Uniti su Paramount Plus. Alla fine del breve video viene inoltre annunciata quella che è la finestra di lancio prevista per la prima messa in onda di Star Trek: Picard 2.

Star Trek: Picard 2 – il teaser trailer

Nel primo sguardo a Star Trek: Picard 2, l’attore John de Lancie ha fatto un’apparizione a sorpresa durante il panel, confermando che apparirà nella seconda stagione della serie con il suo iconico personaggio, Q. Trovate il video in alto, mentre il teaser trailer è qui di seguito:

Star Trek: Picard ha visto, nella sua prima stagione, la presenza di Sir Patrick Stewart come Jean-Luc Picard, Alison Pill nei panni di Agnes Jurati, Isa Briones come Dahj, Evan Evagora come Elnor, Michelle Hurd nel ruolo di Raffi Musiker, Santiago Cabrera come Cristóbal Rios, Harry Treadaway nella parte di Narek.

Le guest star speciali durante la prima stagione hanno incluso Brent Spiner come Data, Jonathan Del Arco nel ruolo di Hugh, Jonathan Frakes come William Riker, Jeri Ryan come Sette di Nove e Marina Sirtis nela parte di Deanna Troi.

Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi della serie. CBS Television Studios la produce, in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Star Trek: Picard è la settima serie live action che fa parte del franchise creato da Gene Rodenberry. È ambientata nel 2399 e ha come protagonista Jean-Luc Picard, vent’anni dopo gli eventi del film Star Trek – La nemesi.

Star Trek: Picard è in streaming esclusivamente su Paramount + negli Stati Uniti, su Amazon Prime Video in più di 200 paesi, inclusa l’Italia.

L’uscita di Star Trek Picard 2 è programmata per il 2022.

Acquistate il Funko POP! di Jean-Luc Picard QUI!