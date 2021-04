Di recente, è stato scoperto un prototipo di Castlevania Resurrection per Sega Dreamcast.

Castlevania Resurrection – il prototipo ritrovato

Resurrection avrebbe seguito Sonia Belmont, che è stata la prima protagonista femminile della serie, e avrebbe anche introdotto un nuovo membro del clan Belmont, Victor Belmont. Sonia una volta era il membro fondatore del clan Belmont e Resurrection sarebbe stato ambientato prima dell’originale Castlevania.

Da allora, i giochi di Sonia sono stati eliminati dalla linea temporale originale della saga, quindi non è chiaro cosa gli sviluppatori avessero in serbo per lei in Castlevania Resurrection.

Castlevania Resurrection è stato cancellato nel 2000, ma un filmato del gioco è stato mostrato all’E3 1999 e sembrava essere già in uno stato in cui sembrava giocabile. Trovate il trailer dell’E3 in basso, ma i fan potrebbero presto avere la possibilità di provare il gioco.

Secondo il sito web francese Sega Dreamcast Info Preservation Games, è stata trovata una copia di Castlevania Resurrection. Il filmato del gioco in azione è stato caricato sul canale YouTube cvr exist e lo trovate in cima a questo articolo.

La copia di Castlevania Resurrection sembra fosse destinata all’uso nelle fiere. Contiene cinque diverse fasi e una lotta contro un boss, che devono essere caricate manualmente da un menu, poiché non si connettono tra loro.

Sonia sembra essere l’unico personaggio giocabile nella demo, ma funziona come previsto. Se il gioco trapelasse online, i dataminer potrebbero essere in grado di scoprire un modo per giocare nei panni di Victor.

Castlevania Resurrection è stata una delle tante vittime dell’abbandono di Sega Dreamcast, ma anche i problemi con Konami hanno provocato la morte del gioco, poiché sarebbe potuto essere facilmente trasferito su PS2, GameCube e Xbox.

Castlevania Resurrection è stata una gemma perduta per molto tempo, ma i fan potrebbero presto dare un’occhiata alle avventure perdute dell’originale Belmont.

