Fra i moltissimi appassionati di Jujutsu Kaisen non ci sono soltanto persone comuni, ma anche tanti personaggi noti dello spettacolo e del mondo dello sport. Fra questi, è incluso pure il giocatore di baseball Shohei Ohtani.

Jujutsu Kaisen invade un campo da baseball!

Il giocatore di baseball dei Los Angeles Angels Shohei Ohtani ha giocato durante una partita che ha avuto luogo lo scorso venerdì. Ohtani è entrato in campo come battitore designato durante la sua prima partita della stagione nella Major League di baseball.

La canzone che ha scelto come accompagnamento musicale per la sua entrata in scena ha suscitato un certo scalpore fra coloro che l’hanno riconosciuta, poiché ha rivelato al mondo la sua grande passione per gli anime in generale, e per Jujutsu Kaisen in particolare!

Il brano scelto dal giocatore è stato uno dei temi di chiusura dell’anime di Jujutsu Kaisen, e più di preciso si tratta di Lost in Paradise feat. AKLO di ALI.

Un fan ha girato un video della partita che cattura proprio il momento dell’apparizione di Ohtani, incluso quindi il momento in cui si può ascoltare la canzone. Trovate il video in cima a questo articolo.

In un’intervista post-partita, Ohtani è stato interrogato sul motivo per cui ha deciso di cambiare la canzone che usa di solito quando entra in campo con Lost in Paradise feat. AKLO, e il giocatore ha dichiarato che non vedeva l’ora di guardare l’anime di Jujutsu Kaisen ogni settimana. Ha anche detto che pensa che la serie sia molto coinvolgente.

Ohtani è rinomato come giocatore capace di giocare sia come lanciatore che come battitore. La sua partita di venerdì ha segnato un ritorno in grande forma dopo il suo recupero da un infortunio.

Ha fatto la storia per la American League nella sua partita più recente di domenica giocando come lanciatore titolare e segnando un fuoricampo come battitore nella stessa partita. La sua popolarità in Giappone non può essere sottovalutata: ad esempio, la seconda stagione dell’anime Mr. Osomatsu ha fatto un riferimento a Ohtani nel suo ottavo episodio.

