A Couple of Cuckoos – 1° video promo e key visual dell’anime

A Couple of Cuckoos (Kakkou no Iinazuke), la serie anime basata sul manga omonimo di Miki Yoshikawa, debutterà nel 2022 come abbiamo avuto modo di anticiparvi.

Verrà realizzata dagli studi Shin-Ei Animation e Synergy SP e vedrà come voci dei protagonisti:

Kaito Ishikawa (Iida in My Hero Academia, Kageyama in Haikyu!! L’Asso del Volley) nel ruolo di Nagi

Akari Kito (Nezuko in Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, Kotoko in In/Spectre) nella parte di Erika

In apertura possiamo guardare il primo video promozionale, di seguito la key visual:

A Couple of Cuckoos – lo staff

Hiroaki Akagi (Karakai Jozu no Takagi-san) è il supervisore alla regia di A Couple of Cuckoos, mentre Yoshiyuki Shirahata (Great Pretender) è il regista della serie.

Yasuhiro Nakanishi (Kaguya-sama: Love is War, Hanako-kun) supervisiona le sceneggiature; Aya Takano (Karakai Jozu no Takagi-san, Polar Bear’s Café) cura il character design.

A proposito di A Couple of Cuckoos

Miki Yoshikawa ha iniziato la serializzazione di A Couple of Cuckoos (Kakkou no Iinazuke) il 29 Gennaio 2020 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine edita da Kodansha.

L’opera nasce come one shot pubblicato a inizio 2019 insieme ad altri due racconti brevi che la Yoshikawa ha sottoposto al voto dei fan per decidere quali dei tre sarebbe diventato una serie regolare.

Al momento si compone di 5 volumetti, il volume 6 uscirà il 16 Aprile.

La serie racconta le vicende di Nagi Umino, studente sedicenne della prestigiosa Megurogawa Academy che è stato scambiato alla nascita, e di Erika Amano, ragazza impertinente e schietta.

I due si incontrano per caso sulla strada per il ristorante dove Nagi deve incontrare i suoi genitori naturali.

Erika non vuole sposarsi e vorrebbe che Nagi si fingesse il suo fidanzato.

Ma quando Nagi arriva al ristorante, i suoi genitori hanno deciso di rimediare allo scambio alla nascita facendogli sposare la figlia che i suoi genitori naturali hanno cresciuto…ovvero Erika!

A Couple of Cuckoos in Italia

In Italia A Couple of Cuckoos (Kakkou no Iinazuke) non è stato ancora annunciato, tuttavia nel nostro Paese l’autrice è nota in Italia per i precedenti Yankee-Kun & Megane-Chan – Il Teppista e la Quattrocchi e Yamada-Kun e le 7 Streghe, entrambi pubblicati da Edizioni Star Comics.

