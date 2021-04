Hikari Edizioni ha annunciato la pubblicazione dell’inedito Susano Oh del maestro Go Nagai.

Attraverso la propria pagina Facebook ufficiale la casa editrice ha reso noto che questa opera del papà di Devilman e Goldrake debutterà a Giugno in una edizione completa in sei volumi formato 14,8 x 21 cm con sovraccoperta:

Quest’anno vogliamo proprio stupire i nostri lettori! A Giugno in uscita #SusanoOh un capolavoro inedito del maestro #GoNagai, un’opera che parla di fantascienza, mistero e poteri psichici, già vincitrice del prestigioso #KodanshaMangaAward, che Hikari Edizioni editerà in sei volumi nel formato 14,8×21 con sovraccoperta. Chi di voi già sentiva la mancanza dei manga del papà di mazinga e goldrake?

Aspettando l’arrivo di Susano Oh, nel catalogo di Hikari Edizioni possiamo trovare le seguenti opere del maestro Go Nagai:

Jushyn Riger

Il Leone Nero

Serializzato tra il 1978 e il 1979 è una rielaborazione in chiave sci-fi del periodo feudale nipponico del XVI secolo, ricco di contaminazioni steampunk e ucroniche. Protagonisti Shishimaru Tenoh, un formidabile samurai che vuole vendicarsi della morte dei suoi compagni e sconfiggere Ginnai Doma, un samurai immortale, colpevole della loro morte. Il leone nero è uno dei manga meglio realizzati da Go Nagai e sta al fianco dei suoi altri grandi classici.

Maboroshy Panty

Omorai-kun

Omorai-kun, tenero e lurido accattone di Tokyo, è il protagonista di questo manga tragicomico, dove l’autore di Mazinga e Devilman dà sfogo alla sua vena “politicamente scorretta”, prendendosi gioco dell’ossessione nipponica per lo sporco e mostrandoci cosa nasconde la facciata di un Giappone pulito e “per bene”. Ma se le gag sono spinte all’estremo, e l’umorismo si tinge letteralmente di nero, Go Nagai infonde i suoi eroi di un’inedita dolcezza e di un’incrollabile voglia di vita. Si vive nella spazzatura e la morte è sempre dietro l’angolo, ma per il piccolo Omorai e i suoi amici – il vecchio Kojijii e la bella Okomo-chan – è sempre il momento di ridere a crepapelle.

The Bird

Una nuova serie di Go Nagai in due volumi.

Il giovane David Bird viene trasformato, mediante manipolazione genetica, in un super-soldato, una bio weapon dal potenziale superiore a quello di un’arma nucleare, e dotato di due ali corvine.

Sottoposto a continui lavaggi del cervello dall’organizzazione che lo ha creato, David riesce a fuggire e inizia un viaggio alla ricerca di un mondo di pace e di amore, ovviamente diverso da quello in cui si ritrova a vivere.

Decisivo nel suo percorso si rivela l’incontro con l’infermiera Lisa.