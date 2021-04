Diffuse le uscite StarzPlay di Maggio 2021: sulla piattaforma streaming disponibile su Apple Tv e poi anche su Amazon Prime Video fra i Channels e Rakuten Tv, verrete trascinati nell’intrigante mondo di The Girlfriend Experience 3 – disponible dal 2 maggio – dove potrete seguire Iris, una specializzanda in neuroscienze, e la sua iniziazione come “fidanzata a pagamento”. Quando capisce che attraverso i suoi clienti può trarre vantaggio nel suo campo lavorativo comincia un percorso di esplorazione di se stessa.

Sempre il 2 maggio non perdete l’episodio finale della seconda stagione di Pennyworth 2, con il futuro maggiordomo di Batman che ora che gestisce il Delaney, un locale per il mercato nero a Soho. Ma Alfred Pennyworth è alla ricerca di una via fuga, prima che Londra e il Paese intero vengano rasi al suolo. Cosa lo aspetta?

Le uscite StarzPlay di Maggio 2021 – le serie tv

2 MAGGIO – THE GIRLFRIEND EXPERIENCE 3

Conosciute come GFE, sono donne che offrono “The Girlfriend Experience”, relazioni emotive e sessuali a un prezzo molto alto. Questo terzo capitolo è ambientato nel mondo tecnico-scientifico di Londra, e segue le vicende di Iris (Julia Goldani Telles), specializzanda in neuroscienze. Dal momento che comincia a esplorare il mondo transazionale di The Girlfriend Experience, Iris impara rapidamente che le sue sessioni con i clienti le forniscono un interessante vantaggio nel suo mondo lavorativo e viceversa. Questo la porta a chiedersi se le sue azioni siano guidate solo dal suo volere o anche da qualcos’altro, cominciando un profondo percorso di esplorazione.

2 MAGGIO – PENNYWORTH 2 – IL FINALE DI STAGIONE

Questa serie originalae DC esplora gli anni della giovinezza di Alfred Pennyworth, un ventenne ex soldato della SAS britannica che avvia una impresa di vigilanza nella Londra degli anni ’60 e si ritrova a lavorare con il giovane miliardario Thomas Wayne. Un anno dopo gli eventi narrati nella prima stagione, l’Inghilterra è coinvolta in una devastante guerra civile, con la potente e neofascista Raven Union, guidata da Lord Harwood, che minaccia di controllare l’intero paese. È qui nella zona neutrale del West End che troviamo Alfred Pennyworth. Alfred, che ora gestisce The Delaney, è alla ricerca di una via di fuga, prima che Londra e il Paese intero vengano rasi al suolo.

16 MAGGIO – CONFRONTING A SERIAL KILLER FINALE DI STAGIONE

Prodotto e diretto dal regista nominato all’Oscar e vincitore di un Emmy Joe Berlinger, Confronting a Serial Killer è una docuserie che racconta la storia della relazione senza precedenti tra l’acclamata autrice e giornalista Jillian Lauren e il serial killer più efferato della storia americana, Samuel Little.

Le uscite StarzPlay di Maggio 2021 – i film

15 MAGGIO – BABY DRIVER – IL GENIO DELLA FUGA

Baby – un giovane e talentuoso autista – fa affidamento sulla sua colonna sonora personale per essere il migliore nel suo campo. Quando incontra la ragazza dei suoi sogni, Baby vede la possibilità di abbandonare una vita che lo costringe a lavorare per un boss del crimine. Deve però ricorrere a tutte la propria abilità quando una rapina, destinata a fallire, minaccia la sua vita e la sua libertà.

15 MAGGIO – INFERNO

Il simbologo Robert Langdon cerca di fermare un genocidio globale seguendo gli indizi de “La Divina Commedia”. Il suo viaggio lo porta in Italia dove combatte un folle intenzionato a diffondere un virus letale che potrebbe sterminare metà della popolazione mondiale.

15 MAGGIO – CRANK – HIGH VOLTAGE

Il mercenario Chelios è alle prese con un boss della mafia cinese che lo ha privato del cuore e lo ha sostituito con un congegno che richiede periodiche scosse elettriche per funzionare.

15 MAGGIO – 30 ANNI IN UN SECONDO

Alla festa dei suoi 13 anni, Jenna esprime il desiderio di diventare una ragazza di 30 e conquistare così il ragazzo più carino della scuola.

