Sembra proprio che Demon Slayer abbia conquistato anche il cuore di Megan Thee Stallion, la quale ha postato sul suo account instagram una nuova manicure in perfetto stile cacciatore di demoni!

Demon Slayer – la nail art incredibile di Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion è una rapper, cantante e cantautrice americana nota fan di anime. Infatti ha cosplayato come Todoroki per la rivista Paper in passato. Ora sembra che Demon Slayer le abbia rapito il cuore e a quanto pare anche le unghie: Megan ha pubblicato una foto della sua ultima nail art su Instagram che ha dell’incredibile.

La manicure include il motivo a scacchi verde e nero ispirato all’abbigliamento di Tanjiro, il suo personaggio e quello di Nezuko.

Megan non è estranea alla nail art ispirata agli anime. In ottobre, ha mostrato la sua nail art Le bizzarre avventure di Jo Jo, raffigurante i personaggi principali di Stardust Crusaders.

Originaria del Texas, Megan ha fatto il suo debutto nel 2016. Il suo secondo EP Make It Hot includeva la traccia “Last Week in H TX” che ha raccolto oltre quattro milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha pubblicato il suo primo album Fever nel 2019.

È stata nominata nella categoria Best Female Hip Hop Artist ai BET Awards 2019.

Demon Slayer – il franchise

Demon Slayer è stato pubblicato sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha dal Febbraio 2016 al Maggio 2020.

Ryōji Hirano ha lanciato un breve manga spin-off intitolato Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden incentrato sul personaggio di Kyōjurō Rengoku lo scorso anno. Il franchise include anche diversi romanzi che arriveranno in Italia grazie a Edizioni Star Comics, che già pubblica il manga di Koyoharu Gotouge. Il secondo fanbook e un libro d’arte per la serie sono stati pubblicati questo mese.

Il manga ha ispirato un anime televisivo che è stato presentato in anteprima nell’aprile 2019, seguito dal film Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train nell’ottobre 2020. La seconda stagione dell’anime debutterà nel corso del 2021.

