Il catalogo PlayStation Now, il timido tentativo di Sony di rivaleggiare con l’Xbox Game Pass, si amplia di tre nuovi giochi da poter giocare in streaming. I giochi in questione sono Marvel’s Avengers (che abbiamo recensito qui), Borderlands 3 e The Long Dark.

Marvel’s Avengers non ha bisogno di presentazioni, il gioco di Crystal Dynamics, pubblicato da Square Enix sta avendo tutta una serie di problemi da cui ormai in molti credono non si riprenderà. Borderlands 3 è invece il terzo capitolo della vibrante serie di sparatutto, che dà il meglio di sé in cooperativa. The Long Dark è invece un gioco di sopravvivenza con una community molto attiva.

Con questi tre nuovi giochi PlayStation Now ora vanta delle aggiunte di alto profilo e sicuramente la scelta di includere Marvel’s Avengers è atta a portare un po’ di giocatori nei server, data la cronica carenza.

PlayStation Now – il progetto continua

PlayStation Now offre una serie di vantaggi a tutti i suoi abbonati. Primo fra tutti la possibilità di accedere a un parco giochi che contiene centinaia di titoli nativi per PS2, PS3e PS4. Se siete giocatori che si ritrovano sempre con l’hard disk delle console pieni, PlayStation Now potrebbe venirvi in soccorso grazie al fatto chei giochi possano essere giocati direttamente in streaming online, senza necessità di download, che sarà comunque un’opzione disponibile.

Se si deciderà di giocare in streaming, però, bisognerà tenere a mente che per poter usare al meglio il servizio e il parco titoli sarà necessaria una connessione a banda larga piuttosto prestante. Vi ricordiamo inoltre che il servizio è gratuito per sette giorni nel caso vogliate provarlo e capire se fa per voi o meno.

Voi che giochi vorreste vedere approdare sul servizio Sony? Più titoli recenti, o un maggior numero di glorie del passato?

