Mai sentito il termine Itasha? In Giappone, se una persona decide di ricoprire la sua macchina con stikers di anime e manga, si utilizza questo termine in modo dispregiativo, per dire che la macchina è un pugno in un occhio per chiunque non sia otaku. Bene, sembra proprio che sia giunto il momento di cambiare le cose e a farlo è Cheer Drive.

Giappone: un nuovo traguardo nel mondo otaku

Cheer Drive ha deciso di capovolgere il significato dell’itasha nel senso che, invece di pagare per farsi fare degli adesivi personalizzati, la società stessa invia gli adesivi ai candidati, che li mettono sulle loro auto con le quali vanno in giro. Alla fine li paga. Semplice no?

Essenzialmente è un servizio che trasforma la tua auto in un annuncio pagato, ma con la differenza che si concentra sui media otaku e conta sul fatto che i piloti stessi, pur apprezzando ovviamente di avere qualche soldo extra in tasca, siano anche felici di mostrare il loro amore per la serie promossa.

Ad esempio, in questo momento Cheer Drive è alla ricerca di piloti interessati a rendere la loro auto un BanG Dream! itasha, per celebrare il prossimo BanG Dream! Episode of Roselia, il nuovo anime teatrale del franchise, che uscirà alla fine di questo mese.

Oppure ecco gli adesivi promozionali per l’anime Vanguard overDress:

Ma come trasformare la tua auto? Il procedimento è semplice.

Basta scaricare l’app Cheer Drive, che consente di accedere a un elenco di campagne di reclutamento. Dopo aver fatto domanda il conducente riceve tre adesivi per posta, uno per ogni lato della tua auto e uno per il finestrino posteriore. Non resta che appiccicarli alla macchina per tutto il periodo della campagna e alla fine si riceve il meritato “stipendio”.

Naturalmente, l’adesivo traslucido del finestrino posteriore è progettato abilmente in modo da non bloccare la vista posteriore durante la guida:

Gli adesivi sono facili da applicare e anche da togliere, in modo da poter ripristinare l’aspetto non itasha quando la campagna è finita. Il pagamento si basa sulla distanza percorsa durante il periodo della campagna che di solito dura un mese e il pagamento è di 7 yen (6,7 centesimi di dollaro USA) al chilometro.

Attualmente, la maggior parte delle campagne ha una distanza massima pagata di 1.000 chilometri. Non può essere considerato un lavoro a tempo pieno, ma è pur sempre un modo semplice per guadagnare qualche denaro extra per acquistare biglietti o Blu-ray di qualsiasi anime a cui sei interessato!

