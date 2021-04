Sicuramente uno degli show più attesi da tutti i fan è senza dubbio la Serie TV di Loki, prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER MINORI DI LOKI!

Disney ha ufficialmente confermato l’identità di due personaggi che appariranno all’interno dello show, tramite alcune descrizioni incorporate nelle foto promozionali. E stiamo parlando di Gugu Mbatha-Raw che interpreterà Judge Renslayer e Wunmi Mosaku interpreterà Hunter B-15.

Chi sono i nuovi personaggi?

Il Giudice Renslayer è un nome che ha legami profondi con il villain di Ant-Man 3: Kang il Conquistatore, qualcosa che sicuramente farà entusiasmare i fan. Nei fumetti della Marvel Comics, Renslayer è un nome associato a Ravonna Renslayer, un personaggio apparso per la prima volta in Avengers #23 e da allora ha avuto un ruolo anche nella serie animata ‘The Avengers: Gli Eroi più Potenti della Terra’. Nella maggior parte delle storie Marvel in cui è coinvolta, Renslayer proviene dal 40° secolo.

Naturalmente non è certo che si tratti per forza di Ravonna, dato che il personaggio dell’attrice potrebbe essere semplicemente una sua discendente. Ma considerando l’introduzione di Kang, è un’ipotesi da tenere in considerazione.

Hunter B-15, invece per qualcuno sembra essere un’aggiunta completamente originale alla serie. ovviamente, potrebbe esserci anche qualche connessione nascosta con qualcun altro lungo la storia, ma per ora, Wunmi Mosaku potrebbe semplicemente essere una delle guardie principali della TVA o anche una cacciatrice di taglie, come potrebbe suggerire il nome.

Di seguito potete vedere alcune delle foto ufficiali rilasciate:

Potremo scoprire di più quando Loki farà il suo debutto in streaming su Disney+ l’11 Giugno 2021.

Loki – in breve

Ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a Tom Hiddleston, nel cast ci saranno anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo schowrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

