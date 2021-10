Loki – lo spettacolare nuovo trailer ufficiale ITALIANO

Uno degli show più attesi da tutti è senza dubbio Loki, la terza Serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

Loki – il nuovo Trailer!

Adesso i Marvel Studios hanno pubblicato online il nuovissimo spettacolare trailer ufficiale della serie TV di Loki in arrivo il prossimo 11 Giugno, che potete guardare in apertura.

Sappiamo per certo da scorci precedenti e dichiarazioni sullo show implicano che il viaggio nel tempo sarà un fattore importante in Loki.

Il supervisore degli effetti visivi (VFX) Brad Parker aveva dichiarato precedentemente:

“È davvero un viaggio pazzesco. Dopo WandaVision, Loki è un altro grande progetto che sfiderà tutte le aspettative in tanti modi diversi. È stato davvero stupendo poterci lavorare. Per me è un grande obiettivo poter collaborare a un titolo Marvel Studios, e devo dire che Loki è magnifico. Semplicemente fantastico. È pieno di cose incredibili e succederà qualcosa di incredibile in ogni episodio. Non vedo l’ora che le persone possano vederla. È un duro lavoro, comunque. Stiamo lavorando senza sosta per rendere la serie il più grande possibile, e penso sinceramente che il pubblico sarà entusiasta quando uscirà“.

Di seguito potete vedere anche il poster di Loki in uscita l’11 Giugno 2021:

Cosa ne pensate di questo nuovo Trailer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e sui nostri canali Social!

Loki – trama e cast

Ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Oltre a Tom Hiddleston, nel cast ci saranno anche Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. Con una prima stagione confermata da sei episodi, Loki dovrebbe fare ritorno per un secondo arco narrativo affidato nuovamente allo Schowrunner Michael Waldron, già sceneggiatore di Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness.

