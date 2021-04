Qualche settimana fa abbiamo avuto la conferma che Black Widow uscirà in contemporanea mondiale il 9 Luglio 2021 sia al Cinema che sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP (al prezzo di 21.99€), a cui poi ha fatto ruota pochi giorni fa il nuovo trailer ufficiale.

Secondo il Wall Street Journal, le catene cinematografiche statunitensi sono deluse e non avrebbero accettato di buon cuore della decisione di Disney di far uscire il film in streaming senza la classica distribuzione esclusiva per i Cinema.

Ma nonostante ciò i gestori sono intenzionati comunque a proiettare lo stesso il Film, senza “boicottarlo” come successo altre volte. Un esempio quando l’anno scorso AMC è entrata in disputa con Universal, colpevole di aver proiettato Trolls World Tour direttamente in streaming nonostante gli accordi precedenti con i cinema.

In quel caso le compagnie hanno trovato un accordo: Universal garantiva una finestra temporale ridotta esclusivamente ai cineme! Il Wall Street Journal sostiene che gli esercenti potrebbero addirittura chiedere delle percentuali maggiori alla Disney, in modo da assicurare le proiezioni di Black Widow nei loro cinema.

Il CEO di AMC, una delle principali catene americane, a riguardo ha dichiarato:

“Non abbiamo fatto nessuna minaccia, anche se è noto che AMC non ha intenzione di non distribuire i film qualora non venga trovato un accordo commerciale valido con la major.”

E naturalmente questo va ad intaccare in maniera negativa agli incassi diretti delle sale cinematografiche. Con polemiche che ci sono state già come quando Warner Bros l’anno scorso ha deciso di far distribuire i sui Film per tutto il 2021 in contemporanea sia al cinema che su HBO Max.

Ecco alcune nuove foto ufficiali dal Film Black Widow:

Black Widow – i dettagli

Black Widow, sarà diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer (WandaVision), e vedrà nel cast la Vedova Nera di Scarlett Johansson, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff e William Hurt tornerà nei panni del Segretario Thaddeus “Thunderbolt” Ross, mentre O-T Fagbenle interpreterà Rick Mason ed infine Ray Winstone sarà Dreykov.

