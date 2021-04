Durante il finale della stagione 10 della serie è stato mostrato un breve teaser trailer che culmina, nella sua ultimissima sezione, con l’annuncio ufficiale del giorno in cui andrà in onda la prima puntata di The Walking Dead 11, la stagione finale che andrà infine a concludere la narrazione.

Pochi giorni fa era già stato condiviso un brevissimo teaser trailer, che però annunciava solo la finestra di lancio estiva per The Walking Dead 11. Questa volta, invece, il teaser è un po’ più esteso e comunica la data di inizio esatta della stagione conclusiva della serie.

The Walking Dead 11 – il nuovo teaser trailer annuncia quando inizierà

Ecco cosaha detto in una dichiarazione Angela Kang, la showrunner e produttrice esecutiva di The Walking Dead:

“Dopo i sei episodi aggiuntivi della Stagione 10, incentrati su storie più piccole e guidate dai personaggi, siamo entusiasti di dare il via alla Stagione 11 più grande che mai. La posta in gioco sarà alta: vedremo più zombi, tonnellate di azione, nuove storie intriganti, luoghi inediti e i nostri gruppi riuniti in un’unica comunità per la prima volta, mentre cercano di ricostruire ciò che i Whisperer gli hanno portato via“.

The Walking Dead 11 sarà composta da otto episodi. Basato sulla serie Image Comics di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, The Walking Dead ha debuttato il 31 ottobre 2010 su AMC ed è incentrato sui sopravvissuti di un’apocalisse zombie e sulle comunità che formano, nonché sulle mutevoli alleanze di quelle tribù.

Ecco quanto ha dichiarato Scott M. Gimple, Chief Content Officer di TWD Universe:

“Il capitolo finale di The Walking Dead inizia con otto episodi ricchi di azione che presenteranno l’enorme portata e le dimensioni che i fan si aspettano dal TWD Universe, e sono entusiasta di condividere con i fan che non dovranno aspettare a lungo per questi nuovi incredibili episodi che debutteranno quest’estate“.

The Walking Dead è interpretato da Norman Reedus, Melissa McBride, Lauren Cohan, Josh McDermitt, Christian Serratos, Jeffrey Dean Morgan, Seth Gilliam, Ross Marquand, Khary Payton e Cooper Andrews.

The Walking Dead 11 andrà in onda a partire da domenica 22 agosto.

