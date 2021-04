Boruto 193 ha mostrato per la prima volta i nuovi temi di apertura e di chiusura dell’anime, che ha ufficialmente dato il via alla propria interpretazione della saga di Kawaki.

Boruto 193 – le nuove opening ed ending

Questa volta la situazione è però un po’ diversa rispetto alle sigle precedenti: mentre infatti la sequenza del tema finale presenta scene del tutto nuove, le immagini che scorrono sullo schermo insieme all’accompagnamento musicale della nuova sigla di apertura è una nuova versione rivista di quella precedente.

Questi cambiamenti sono sufficienti per rendere il tutto molto diverso, tuttavia, poiché la versione aggiornata per l’ottavo tema di apertura, “Baku” di Ikimono-gakari, presenta una serie di combattimenti completamente nuova rispetto a prima.

Ci sono inoltre anche delle versioni ancora più interessanti delle immagini già viste in precedenza e c’è stato solo un aggiornamento generale delle anticipazioni che avevamo visto nell’arco narrativo precedente, con qualche piccola aggiunta. Potete trovare la nuova sigla di apertura comparsa per la prima volta in Boruto 193 in cima a questo articolo.

Per quanto riguarda la nuova sequenza del tema finale, questa è nuova di zecca. Si tratta della sedicesima sequenza finale per l’anime nel suo insieme, ed è intitolata “Kimi Ga Ita Shirushi”; il brano è interpretato da halca.

Come gli altri temi finali della serie, le immagini presentano una nuova interpretazione artistica della serie che mostra Boruto e gli altri personaggi della serie che vivono una rilassante vita domestica, e fra di loro naturalmente non può mancare ilo grande protagonista di questo nuovo arco narrativo appena inaugurato: Kawaki. Potete trovare il video della nuova sigla finale dell’anime di Boruto qui in basso:

Boruto Ending 16, by HALCA! pic.twitter.com/est0VH7ILL — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 4, 2021

Boruto 193 dà quindi il via al nuovo arco, che metterà Kawaki e Boruto sotto lo stesso tetto poiché entrambi devono imparare a vivere e lavorare insieme per comprendere meglio il potere dei rispettivi Sigilli Karma e per cercare di tenere Kawaki lontano da Kara. E ci sono anche un sacco di fantastici combattimenti in arrivo!

Acquistate Boruto. Naruto Next Generations (Vol. 11) QUI!