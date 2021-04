La concept art di Zack Snyder’s Justice League rivela un primo sguardo alla Lanterna Verde di John Stewart, che così avrebbe fatto il suo debutto nel DC Extended Universe nell’epilogo del film.

Il designer di produzione e concept designer Jojo Aguilar, direttore creativo dello studio di animazione Lex + Otis del collaboratore di Snyder Jay Oliva, ha condiviso una concept art su Twitter, rivelando nuovi sguardi a Granny Goodness, Martian Manhunter (Harry Lennix) e Joker (Jared Leto). Stewart doveva apparire al fianco di Martian Manhunter nel finale della sequenza post-Knightmare di Zack Snyder’s Justice League, dove l’alieno mutaforma si rivela a Batman (Ben Affleck).

This was the best experience in my career working with @ZackSnyder . I've worked a long time and by far he was the most professional, most personable, and Coolest! and thanks @jayoliva1 for introducing me to him! #SnyderCut #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/Uil99i7liW

— jojo aguilar (@jojoaguilar33) April 2, 2021