Capcom ha fatto trapelare i primi dati di vendita di Monster Hunter Rise, che sembrano attestarsi intorno ai 5 milioni di copie. Trattandosi di un’esclusiva per Nintendo Switch, si tratta di una cifra davvero da capogiro, contando che il gioco è uscito meno di dieci giorni fa, ovvero il 26 marzo. Il dato di cui sopra si riferisce ad un complessivo delle vendite fisiche e digitali del gioco.

Il titolo ha da subito conquistato fan e critica, con una pioggia di voti estremamente positivi grazie alla sua abilità di rimanere fedele alla saga, ma proporre comunque delle piccole novità. Il gioco è anche uno dei massimi picchi grafici raggiunti da Nintendo Switch, console che non è esattamente nota per la sua potenza tecnica, ma che la casa di Kyoto sa sempre come sfruttare sapientemente, così come le terze parti coinvolte nello sviluppo di giochi.

Monster Hunter Rise – il nuovo capitolo

Avevamo recensito Monster Hunter Rise qui. Il gioco si era dimostrato non solo uno dei migliori giochi per Nintendo Switch disponibili al momento, ma anche uno dei migliori di tutta la serie. Il gioco rappresenta una grande opportunità per tutti quanti gli appassionati e i veterani di immergersi di nuovo in un sistema di gioco a loro familiare, mentre è un po’ meno clemente con i novizi.

Monster Hunter Rise ci porta in un’ambientazione orientaleggiante a tema ninja, dove potremo affrontare degli inediti mostri in ecosistemi del tutto nuovi. Gli eventi del gioco iniziano cinquant’anni dopo una grande calamità e i giocatori dovranno affrontare un’ultima, grande minaccia che rischia di portare di nuovo il mondo alla rovina.

Con delle cifre del genere, il titolo potrebbe diventare senza problemi il più venduto per Nintendo Switch, avendo le potenzialità per superare sia Mario Kart 8 Deluxe che Animal Crossing: New Horizons.

