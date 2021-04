Il sito ufficiale dell’anime di Edens Zero, adattamento dell’omonimo manga di Hiro Mashima, ha pubblicato la sinossi del primo episodio.

Edens Zero – cosa aspettarci dal primo episodio

La sinossi del primo episodio di Edens Zero recita così:

Granbell, il Regno dei Sogni è un parco a tema dove tutto è una macchina. Rebecca, una ragazza che è la prima ospite dopo 100 anni, e Happy, il suo compagno, incontrano l’unico essere umano che vive lì, Shiki. Shiki è curioso di questo primo incontro con un “umano diverso da lui”, e i tre finiscono per diventare amici. Ma una notte, qualcosa di strano accade alle macchine del regno.

La sinossi non è troppo lontana da ciò che accade nel primo capitolo del manga, quindi sarà curioso vedere se l’anime seguirà fedelmente la storia originale.

L’anime debutterà il 10 aprile 2021.

Lo staff dell’anime vede Shinji Ishihara (regista generale di Fairy Tail) come supervisore della serie presso lo studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma); Yuji Suzuki (regista degli episodi di Fairy Tail) si occupa della regia e Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation) della sceneggiatura. Il character design è opera di Yurika Sato (direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

Il responsabile delle musiche è Shoji Hata, la società di produzione audio è Magi Capsule e la musiche sono opera di Yoshihisa Hirano per NTV Music.

A proposito di Edens Zero

Edens Zero è basato sulla serie manga giapponese di fantascienza scritta e illustrata da Hiro Mashima (Rave e Fairy Tail). È stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Magazine di Kodansha da giugno 2018, con i suoi capitoli raccolti in undici volumi tankōbon a partire da agosto 2020.

La storia segue un ragazzo di nome Shiki Granbell che si imbarca in un viaggio a bordo dell’astronave titolare attraverso diversi pianeti alla ricerca di una dea cosmica conosciuta come “Madre”.

Il primo numero dell’opera è disponibile in Italia dal 30 aprile 2019 sotto l’etichetta di Edizioni Star Comics.

Compra il primo volume di Edens zero