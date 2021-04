Il sito web ufficiale di Space Jam è stato aggiornato per la prima volta in 25 anni in preparazione dell’uscita di Space Jam – New Legends entro la fine dell’anno. Il vecchio sito è rimasto per decenni una reliquia di un’era passata di Internet.

Come nel caso dell’originale Space Jam, New Legends metterà uno dei giocatori di basket migliori di tutti i tempi – LeBron James invece di Michael Jordan – contro una squadra di cattivi dei cartoni animati con i personaggi Looney Tunes dalla sua parte.

Nel nuovo film, il figlio di James Dom (Cedric Joe) viene catturato dal malvagio programma per computer Al-G Rhythm (Don Cheadle), che costringe James a duellare con la sua “Goon Squad” di basket per riavere Dom. La squadra avversaria è composta da cameo di altre famose stelle del basket, tra cui Damian Lillard, Anthony Davis e Diana Taurasi.

Il sito aggiornato di Space Jam

Con l’avvicinarsi di Space Jam 2, il sito ufficiale del film originale è stato finalmente aggiornato con nuovo materiale promozionale. Per i fan dell’originale, tuttavia, il vecchio sito è ancora disponibile per la visualizzazione tramite un’icona nell’angolo in alto a destra della schermata principale.

Il vecchio sito è una divertente capsula del tempo di un’epoca diversa, sia per Internet che per l’NBA. Ci sono screensaver da scaricare, quiz con cui cimentarsi, schizzi di personaggi a bassa risoluzione e molto altro materiale di quando Michael Jordan governava l’NBA.

Da quanto è stato mostrato finora, sembra che Space Jam 2 manterrà lo spirito del film originale, spostando l’estetica verso uno stile digitale più moderno.

Oltre ai professionisti del basket e ai personaggi dei Looney Tunes,il sequel presenta anche una serie di cameo di altre proprietà della Warner Bros. Il solo primo trailer includeva riferimenti a Il Trono di Spade, DC Comics, King Kong, Scooby-Doo, Matrix e altri. L’enorme numero di franchise presenti nel film ha portato a fare paragoni con Ready Player One, anche se questa volta l’attenzione sembra essere ancora sul basket.

Space Jam – New Legends uscirà il 16 luglio.

