Megalobox 2 Nomad arriverà su VVVVID in simulcast dal 5 Aprile 2021 ogni Lunedì alle ore 18:00.

La serie, come comunicato dall’account Twitter ufficiale dell’anime, si comporrà di 13 episodi.

Saranno raccolti in un unico box Blu-ray che uscirà in Giappone il 28 Luglio; tra gli extra un corto animato inedito.

Megalobox 2 Nomad, i dettagli

Megalobox 2 Nomad è ambientato sette anni dopo la conclusione della precedente serie animata, realizzata nel 2018 per celebrare il 50° anniversario di Rocky Joe (Ashita no Joe) dei maestri Asao Takamori e Tetsuya Chiba.

“Gearless” Joe combatte ancora una volta negli incontri clandestini, adornato di cicatrici e con indosso il suo gear, ma questa volta è conosciuto soltanto come Nomad.

Dynit descrive così l’incipit della serie:

Alla fine, “Gearless” Joe è diventato il campione di Megalonia, il primo torneo Megalobox in assoluto.

I fan di tutto il mondo sono rimasti ipnotizzati dall’ascesa fulminea di Joe che è balzato dal più profondo anello sotterraneo verso l’alto in soli tre mesi e senza l’uso dei Gear.

Sette anni dopo, “Gearless” Joe si ritrova di nuovo a combattere match clandestini.

Il corpo ormai ricoperto da decine di cicatrici e con indosso il suo Gear, ma ora è conosciuto nel giro come…Nomad.

La serie vede il ritorno di You Moriyama alla regia, di Katsuhiko Manabe & Kensaku Kojima alle sceneggiature e di mabanua alla colonna sonora.

Ayumi Kurashima (DEVILMAN crybaby) prende il posto di Hiroshi Shimizu come character designer e Naomi Kaneda (Fullmetal Alchemist: Brotherhood) è la nuova sub-character designer.

Il cast di doppiaggio principale è ancora una volta composto da Yoshimasa Hosoya (Joe/Nomad), Shiro Saito (Gansaku Nanbu), Hiroki Yasumoto (Yuri) e Michiyo Murase (Sachio).

Nel nostro Paese anche la prima serie è disponibile in streaming gratuito su VVVVID, nella edizione in lingua originale sottotitolata in Italiano:

C’è un mondo sotterraneo, affollato e bollente, dove gli incontri di boxe clandestini sono all’ordine del giorno. Questo mondo è Megalo Box.

A guadagnarsi il pane sul ring ci sono tanti pugili, tra cui il giovane JD (Junk Dog).

L’ennesima battaglia sul ring lo porta a un incontro fuori dal comune.

Sarà questo a metterlo in carreggiata per una sfida in cui rischiare il tutto per tutto.

