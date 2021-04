Tatsuya Endo, autore della serie manga Spy x Family, ha annunciato che questa settimana non ci sarà nessun altro capitolo della serie. Invece, un’illustrazione speciale disegnata da lui stesso sarà pubblicata sull’applicazione e sul sito Web Shōnen Jump+.

https://twitter.com/tatsuyaendo/status/1378689464512307204?s=20

Non sono stati resi noti altri dettagli, quindi non ci resta che attendere nuove informazioni da parte dell’autore stesso, sperando che la pubblicazione del manga non venga interrotta com’era già accaduto in precedenza con il capitolo 32 della serie.

Spy x Family – il manga

Tatsuya Endo ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy x Family il 25 Marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump Plus della casa editrice Shueisha.

La serie è disponibile in tutto il mondo in lingua inglese sulla app ufficiale Manga Plus, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Planet Manga ha iniziato la pubblicazione del manga a fine ottobre dell’anno scorso, insieme alla riedizione di due precedenti opere dello stesso autore, Tista e Gekka Bijin.

Si sta parlando di un possibile adattamento anime, dopo che un nuovo dominio chiamato Spy-Family.net. è stato creato dalla società GMO Internet Inc. attraverso il sito Onamae.com. Al tal riguardo non sono state divulgate informazioni più specifiche, ma tutti i fan della serie manga sono eccitati all’idea. In fondo, visto il successo del manga, le probabilità sono elevate.

Inoltre non è la prima volta che succede che alcuni anime siano stati annunciati prima attraverso le registrazioni dei domini, come la serie anime Chainsaw Man attualmente in lavorazione, quindi dita incrociate!

Compra il primo volume di Spy X Family