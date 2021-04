Il 19 Marzo scorso ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+, The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Wyatt Russell è consapevole dell’odio verso il suo personaggio in The Falcon and the Winter Soldier e cioè John Walker. Il personaggio interpretato da Russell è stato presentato come il nuovo Captain America. Un cambiamento che evidentemente ha già fatto arrabbiare un buon numero di fan in tutto il Mondo. Secondo l’attore stesso in un intervista con The Wrap, questo è esattamente il modo in cui era stato pensato il personaggio:

“Questo è l’obiettivo principale. Penso che la gente abbia avuto una reazione divertente. Ci sono elementi molto chiari in lui che fanno intendere queste sue volontà di riuscire nell’impresa senza il potenziamento del siero del super soldato. Essere semplicemente molto bravo. Ha queste idee in testa di voler piacere alla gente, come la sua versione di Capitan America. In un certo senso, tutto questo lo travolge e lo costringe a ripensare a come devono essere fatte le cose”.

L’attore poi ha fatto delle similitudini tra John Walker e Steve Rogers. Walker ha solo il vantaggio di operare nell’era digitale:

“Il militare della seconda guerra mondiale è molto diverso dal militare di oggi. Operano in modi diversi; Ci sono molte più opinioni su ciò che i militari potrebbero e dovrebbero essere e sul loro ruolo nel mondo. Lui è stato solo bravo a fare il suo lavoro. E l’ha fatto per servire e proteggere, basandosi su alcune delle cose che Steve aveva fatto, e si sente come se volesse solamente fare il suo lavoro. Purtroppo la gente non è necessariamente disposta ad accettarlo come la persona per poterlo fare”.

The Falcon And The Winter Soldier – la serie

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

