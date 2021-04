Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 15 aprile 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del15 aprile 2021

RORSCHACH 1

Autori: Tom King, Jorge Fornés

Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #1

• Trentacinque anni dopo che Ozymandias ha ucciso mezza New York con il suo folle piano, la figura di Rorschach è un’icona culturale che continua a dividere.

• Qual è allora il significato del suo ritorno come killer nel tentato assassinio del presidente Redford?

• Tom King e Jorge Fornés nella loro nuova, attesissima collaborazione dopo Batman!

• Una miniserie basata sia sul bestseller di Alan Moore e Dave Gibbons che sul serial TV di Damon Lindelof!

PREACHER VOL. 4: STORIA ANTICA

Autori: Garth Ennis, Steve Pugh, Carlos Ezquerra, Richard Case

Aprile • 17×26, B., 232 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Preacher Special: Saint of Killers (1996) #1/4, Preacher Special: The Good Old Boys (1997) #1, Preacher Special: The Story of You-Know-Who (1996) #1

• Esagerati, assurdi, e sopra le righe, eppure così ben tratteggiati. Sono i personaggi di contorno di Preacher, e queste sono le loro storie!

• Il Santo degli Assassini, Jody e T.C. e Faccia di Culo come non li avete mai visti prima!

• Quarto appuntamento con l’amatissima serie alla base del serial TV sviluppato da Seth Rogen!

• Firmato da Garth Ennis (The Boys) e dagli special guest Steve Pugh (Harley Quinn), Carlos Ezquerra (Judge Dredd) e Richard Case (Doom Patrol)!

WONDER WOMAN VOL. 3: LA VERITÀ

Autori: Greg Rucka, Liam Sharp

Aprile • 17×26, C., 176 pp., col. • Euro 21,00

Contiene: Wonder Woman (2016) #13, #15, #17, #19, #21, #23, #25

• Il viaggio alla ricerca della verità sul suo passato ha portato Wonder Woman a scoprire che la sua vita è una menzogna.

• Non importa quanto sia grande il trauma, Diana deve ora continuare a combattere per le sue sorelle Amazzoni!

• Con l’aiuto dei suoi alleati e della sua più grande nemica, dovrà rimettere insieme i pezzi della sua mente distrutta e affrontare nuovi, temibili nemici.

• Un instant-classic firmato da Greg Rucka (Lois Lane) e Liam Sharp (Green Lantern)!

JUSTICE LEAGUE: IL CHIODO – EDIZIONE COMPLETA

Autori: Alan Davis, Mark Farmer

Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Justice League: The Nail (1998) #1/3, Justice League: Another Nail (2004) #1/3

• A causa di un imprevisto, i coniugi Kent perdono l’incontro destinato a modellare le sorti del mondo intero!

• Scoprite la storia di un Universo DC come non l’avete mai visto prima!

• Uno dei racconti più celebri e osannati della collana DC Elseworlds, in una lussuosa edizione integrale.

• Un volume da leggere tutto d’un fiato ideato, realizzato da uno dei maestri del fumetto mondiale: Alan Davis!

BATMAN: GOTHAM BY GASLIGHT

Autori: Brian Augustyn, Mike Mignola, Eduardo Barreto, Evan “Doc” Shaner, AA.VV.

Aprile • 18,3×27,7, C., 200 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: Batman: Gotham by Gaslight, Batman: Master of the Future, Convergence: Shazam! (2015) #1/2, Countdown Presents the Search for Ray Palmer: Gotham by Gaslight (2008) #1.

• Gotham by Gaslight, l’incredibile Elseworld di Mike Mignola, torna in una nuova edizione!

• Calato in una suggestiva Gotham City vittoriana, Batman sarà costretto a mettere in campo tutte le sue risorse.

• Il suo avversario è il killer più pericoloso di sempre… Jack lo Squartatore!

• Inoltre, il seguito Master of the Future e alcune storie recenti che omaggiano l’opera di Mignola!

LA NOTTE PIÙ PROFONDA

Autori: Geoff Johns, Ivan Reis, Doug Mahnke

Aprile • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 31,00

Contiene: Green Lantern (2005) #43, Blackest Night (2009) #0/8

• Nell’antico Libro di Oa è scritto che assieme alla luce è destino che sorga anche l’oscurità. La notte più profonda incombe!

• Quante volte gli eroi DC caduti sono tornati in vita? Ora il responsabile di tutto questo rivuole indietro ciò che è suo!

• Hal Jordan riunisce le luci dello Spettro Emozionale e i campioni dell’Universo DC per combattere la morte stessa!

• Geoff Johns, Flash e Lanterna Verde in un crossover rimasto nel cuore di tutti i fan!

QUESTION: LE MORTI DI VIC SAGE 2

Autori: Jeff Lemire, Denys Cowan

Aprile • 21,6×27,6, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: The Question: The Deaths of Vic Sage (2020) #2

• Prosegue l’epopea di Question!

• Com’è nata la leggenda di Vic Sage? Quali sono le origini della maledizione dell’Uomo senza volto?

• Scopritelo nella Hub City del vecchio West, tra cavalli, frecce, sciamani e vite che valgono molto poco.

• Jeff Lemire (Sweet Tooth) e Denys Cowan scavano nel passato di Vic Sage in una saga imperdibile!

BATMAN 21

Autori: Peter J. Tomasi, Kenneth Rocafort

15 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1025/1026

• Con una mossa devastante, Joker è riuscito a impossessarsi del controllo della WayneTech e ora vuole creare nuove, potentissime armi!

• Nel Gotham Underground, intanto, i residenti devono affrontare le conseguenze delle tossine di Joker… e il malcontento sta per esplodere!

• Un numero pieno d’azione, con Batwoman e Killer Croc come ospiti speciali!

• Continua l’evento che sta cambiando i connotati al mondo di Batman!

Oltre a queste nuove uscite settimanali Panini DC Italia, acquista Il lungo Halloween. Batman