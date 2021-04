Le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell’8 aprile 2021

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Marvel, Panini Comics e Disney dell’8 aprile, direttamente dal sito Panini.

Io Sono Deadpool

Autori: AA.VV.

Data di uscita: 08 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 320

Formato: 18.3X27.7

Contiene: The New Mutants # 98, Deadpool (prima serie) # 11, #54-55, Cable & Deadpool #24, #49-50, X-Men Origi

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

26,00 €

Morbius Il Vampiro Vivente: La Notte Del Vampiro

Autori: Doug Moench, Paul Gulacy, P. Craig Russell, Steve Gerber, AA.VV.

Data di uscita: 08 apr 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 464

Formato: 17X26

Contiene: Adventure Into Fear (1970) #20/31, Vampire Tales (1973) #2/5, Vampire Tales (1973) #7/8, Vampire Tales (1973) #10/11, Giant-Size Werewolf (1974) #4, Marvel Premiere (1972) #28, Marvel Preview (1975) #8

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

39,00 €

• Per guarire da una rara malattia che distrugge le sue cellule ematiche, Michael Morbius si sottopone a un delicato esperimento dagli esiti drammatici!

• Lo scienziato si trasforma in uno spaventoso vampiro assetato di sangue!

• Per la prima volta in volume, le due spettacolari serie degli anni 70 dedicate al vampiro vivente della Marvel!

• Un viaggio agghiacciante nel mondo dell’orrore e del sovrannaturale!