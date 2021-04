Farewell My Dear Cramer – il numero di episodi della serie anime e il nuovo trailer del film

Farewell My Dear Cramer (Sayonara Watashi no Cramer), lo shonen manga sportivo di Naoshi Arakawa, già autore di Bugie d’Aprile, è stato trasposto in un film animato e una serie anime televisiva.

Il film, intitolato Eiga Sayonara Watashi no Cramer First Touch, debutterà nei cinema del Giappone l’11 Giugno 2021 e in apertura possiamo guardare il nuovo trailer accompagnato dalla canzone Can you sing along? di Aika Kobayashi.

Di seguito il nuovo poster illustrato dal maestro Arakawa:

Per quanto riguarda la serie animata, invece, si comporrà di 13 episodi che saranno raccolti in quattro Blu-ray.

Farewell My Dear Cramer, la serie animata su Crunchyroll

La serie anime Farewell My Dear Cramer ha debuttato il 4 Aprile 2021 con l’episodio intitolato Tutti Assieme; ricordiamo che viene diffusa da Crunchyroll in simulcast anche in Italia:

Dal creatore di Your Lie in April, la storia delle ragazze che volevano diventare stelle del calcio.

Seiki Takuno (Yamada-kun e le Sette Streghe) dirige la serie tv e il film, presso lo studio LIDEN FILMS (L’Immortale).

Natsuko Takahashi (Tokyo Magnitude 8.0, Cutie Honey Universe) scrive le sceneggiature.

Eriko Ito (Hamatora) cura il character design, mentre Masaru Yokoyama (Your Lie in April, Fruits Basket) compone la colonna sonora.

Farewell My Dear Cramer, il manga

Il manga Farewell My Dear Cramer è in corso di serializzazione dal 6 Maggio 2016 sulle pagine di Monthly Shonen Magazine di Kodansha; il volume 14 è uscito il 1 Aprile 2021.

Kodansha descrive così la serie:

Con nessuno risultato calcistico di cui parlare durante tutti gli anni della scuola media per Sumire Suo, la giovane ala riceve una strana offerta.

La rivale principale di Suo, Midori Soshizaki, la invita a unirsi alla stessa squadra alle superiori con la promessa che non lascerà mai Suo ‘giocare da sola’.

È un’offerta onesta, ma la domanda è se Suo la accetterà.

Si apre così il sipario su una storia che raccoglie un vasto cast di personalità che giocano a calcio!

Il film è basato sul prequel Sayonara Football, che il maestro Arakawa ha pubblicato tra il 2009 e il 2010 (due volumi in tutto).

