Come ormai facciamo ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dal 6 al 12 aprile 2021. Tra queste nuove uscite settimanali, tra albi e volumi, troviamo diverse pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Dragonero.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 6 al 12 aprile 2021

DRAGONERO IL RIBELLE 18

Attacco a Vahlendart

di Stefano Vietti, Ludovica Ceregatti, Cristiano

Cucina, Diego Bonesso e Vincenzo Riccardi

96 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 3,90

La tattica dei ribelli è quella della guerriglia, fatta di rapide incursioni e fulminei assalti: ìmpari, infatti, è il confronto fra lo sparuto gruppo di Spade di Giustizia e l’esercito imperiale. Ma c’è stato un momento, all’inizio della rivolta, in cui si è pensato

qualcosa di inimmaginabile: un attacco diretto al cuore dell’Impero, ovvero la capitale Vàhlendàrt. Questa è la storia di come andarono le cose… ma non solo. Attraverso l’ormai collaudata formula “Old Man Gmor racconta”, Stefano Vietti ci narrerà altre due importanti vicende dei primi giorni di ribellione, entrambe fondamentali per comprendere i futuri eventi che riguarderanno Ian e compagni.

ZAGOR. LE ORIGINI. L’EROE DI DARKWOOD

di Moreno Burattini e Oskar

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

ISBN 978-88-6961-595-5

€ 17,00

Capitolo conclusivo delle storie che riscrivono in chiave più moderna e approfondita gli

eventi che sconvolsero l’esistenza del giovane Patrick Wilding, trasformandolo in Za-Gor-TeNay. Questo episodio rappresenta un vero e proprio punto di svolta nella vita del giovane

Zagor. Le prove a cui la vita lo ha sottoposto si dimostrano scalini di un percorso di crescita

fatto di dolori, lotte, errori, vittorie e sconfitte che porteranno Pat a trovare un senso alla propria esistenza. L’incontro con il girovago Tobia Sullivan e con i suoi due figli risulterà particolarmente significativo… Lo Spirito con la Scure è finalmente pronto a spiegare le ali!

MARTIN MYSTÈRE 374

Il ritorno della dea

di Alfredo Castelli, Carlo Recagno, Giovanni

Romanini e Antonio Sforza

160 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 6,30

Martin Mystère è in carcere per l’omicidio di Java, di cui è reo confesso e per il quale ha deciso di pagare con l’ergastolo, anche se forse la sentenza avrebbe potuto essere diversa visto le scarse prove contro di lui. E mentre in cella il tempo trascorre lentamente, nella foresta messicana un gruppo di militari statunitensi viene trucidato durante un barbaro rito in cui uno scheletro di cristallo privo del cranio si ricongiunge con il proprio teschio. E, poiché la sacerdotessa del rito è una donna, Zulma, con cui il Detective dell’Impossibile ha avuto a che fare molti anni prima, è necessario prendere una difficile decisione…

MAXI TEX N° 28

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 324

Codice a barre: 977182645704001028

Uscita: 06/04/2021

Soggetto: Nizzi Claudio, Ruju Pasquale

Sceneggiatura: Nizzi Claudio, Ruju Pasquale

Disegni: Torti Rodolfo, De Luca MauroCopertina: Villa Claudio

Il segreto della missione spagnola (di Claudio Nizzi e Rodolfo Torti)

Nel sud dell’Arizona, Brad, un giovane bandito, sparisce nel territorio degli Apaches ribelli dopo un colpo in banca. Tex e Carson prendono sotto la loro ala protettiva Zachary, l’anziano padre del ragazzo, che lo cerca disperatamente… il bottino della rapina fa gola a molti, e la situazione non si rivelerà facile per i due rangers… Neve Rossa (di Pasquale Ruju e Mauro De Luca)

Tra le montagne del Colorado, spietati rapinatori in fuga sono

inseguiti da un implacabile Tex Willer. La neve e il gelo non facilitano le cose, e quando la famiglia di Bob Folson, allevatore della zona, rimane coinvolta nello scontro, il ranger, messo alle strette, dovrà ricorrere a tutte le sue risorse per poter avere la meglio sugli uomini della banda di Clyde Boyle!

TEX N°726

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Codice a barre: 977112156104610726

Uscita: 07/04/2021

Soggetto: Ruju Pasquale

Sceneggiatura: Ruju Pasquale

Disegni: Ramella Bruno

Copertina: Villa Claudio

4,40€

Carrillo colleziona le pistole delle sue vittime, per impadronirsi della loro anime e diventare così sempre più forte, sino all’immortalità. Che cosa accadrà, quando Tex si troverà faccia a faccia con il letale pistolero vudu?

K-11. VOLUME QUARTO

Formato: 22 x 30 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 72

ISBN code: 978-88-6961-553-5

Uscita: 08/04/2021

Soggetto: Casali Matteo

Sceneggiatura: Casali Matteo

Disegni: Francini Francesco

Copertina: Mammucari Emiliano

Colori: Stefania Aquaro, Alessia Pastorello

Dopo cinque anni di combattimenti, le ferite lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale in tutta Europa sono profonde, ma quelle inferte da Karl alla città di Krasnojarsk-11 e ai suoi abitanti nel corso di una sola notte sono qualcosa di mai visto prima.

E mentre nelle stesse ore la bomba degli statunitensi su Hiroshima scaglia il mondo nell’era atomica, l’uomo nuovo nato dal Progetto Zaroff cerca disperatamente di trovare un futuro. Per farlo è disposto a gettare lo sguardo oltre i confini della nazione che ama e per la quale avrebbe dato la vita: Karl sa di essere pronto a tutto.

TEX CLASSIC N°107

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 64

Codice a barre: 977253211604710107

Uscita: 09/04/2021

Soggetto: Bonelli Gianluigi

Sceneggiatura: Bonelli Gianluigi

Disegni: Galleppini Aurelio

Colori: GFB Comics

Copertina: Galleppini Aurelio

3,50€

Il tragico destino di Mah-Shai si è compiuto, il corpo della bella sacerdotessa è mutato in quello di un’orrenda megera! Turbati da questa incredibile trasformazione, Tex, Kit e Tiger Jack decidono di far luce sull’origine degli straordinari poteri dell’incantatrice e raggiungono la Valle dell’Abisso. Qui, i tre pards fanno una scoperta incredibile: la foresta sotterranea è popolata da giganteschi animali preistorici. Alla ricerca di una via di scampo, i nostri salvano la vita di Kotomi, uno dei giovani pellerossa scomparsi, che svela loro i segreti del luogo…

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1