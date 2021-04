L’account Twitter e il sito web ufficiale di NHK Anime ha svelato il secondo video promozionale (PV) per la seconda stagione dell’anime Welcome to Demon School, basata sul manga Mairimashita! Iruma-kun di Osamu Nishi.

Welcome to Demon School! Iruma-kun 2 – tutti i dettagli sulla nuova stagione

La seconda stagione di Welcome to Demon School! Iruma-kun debutterà il 17 aprile 2021 e sarà ancora animata da Bandai Namco Pictures.

La nuova stagione vede il ritorno del cast e dello staff della prima:

Makoto Moriwaki torna a dirigere la seconda stagione alla Bandai Namco Pictures, con Kazuyuki Fudeyasu ancora una volta responsabile della composizione della serie. Satohiko Sano ritorna come character designer.

Akimitsu Honma compone ancora una volta la musica. NHK e NHK Enterprises sono accreditate per la produzione. I DA PUMP ritornano dalla prima stagione per eseguire la sigla di apertura intitolata: No! No! Satisfaction!. Amatsuki eseguirà la sigla finale Kokoro Show Time.

Per ora non ci sono altre informazioni disponibili.

Welcome to Demon School! Iruma-kun: la prima stagione

La prima stagione della serie anime è andata in onda lo scorso ottobre 2019 e si è conclusa a marzo 2020. Consisteva di 23 episodi ed è stato animata dalla Bandai Namco Pictures.

La storia segue Iruma Suzuki, un ragazzo umano di 14 anni, che viene venduto a un demone dai suoi genitori. Il demone, noto come Sullivan, porta Iruma nel Mondo dei Demoni e lo adotta ufficialmente come suo nipote. Iscrive Iruma alla Babyls School for Demons dove è il preside e dove Iruma fa rapidamente amicizia con i demoni Alice Asmodeus e Clara Valac. Tuttavia, Sullivan dice a Iruma di non rivelare mai che è umano, dal momento che sarà mangiato se qualcuno lo scopre.

In Italia la serie è stata trasmessa su Crunchyroll.

Per quanto riguarda il manga è stato serializzato sulla rivista shōnen manga Weekly Shōnen Champion di Akita Shoten da marzo 2017. A partire dall’8 gennaio 2020, la serie è stata raccolta in quindici volumi tankōbon.

In Italia il manga rimane inedito.

Dai un’occhiata al poster su tela di Welcome to Demon School Iruma Kun