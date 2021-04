Nike ha rivelato che Paul George ha realizzato alcune scarpe insieme a PS5. L’NBA All-Star ha una relazione consolidata con Sony poiché in passato ha indossato scarpe basate sul marchio.

Qui di seguito trovate il tweet che riporta l’annuncio e mostra alcune immagini delle nuove Nike:

Nike and NBA player Paul George are collaborating for two "PlayStation 5" colorways for the PG5.

As if catching Ls on the console itself wasn't enough. 😅https://t.co/s2UUGuw94o #PS5 pic.twitter.com/NBr4FYepgw

