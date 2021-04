Il protagonista di Breakout Regé-Jean Page non tornerà per Bridgerton 2.

Bridgerton 2 – non ci sarà Rege-Jean Page

Le fonti dicono che Page aveva un contratto valido solo per una stagione e ha completato il suo obbligo contrattuale nei confronti della serie prodotta da Shonda Rhimes. L’accordo era in linea con il modo in cui i produttori, incluso Netflix, immaginavano Bridgerton prima della sua anteprima, poiché ogni stagione si concentrerà su un romanzo diverso della serie di Julia Quinn.

Bridgerton 2 si concentrerà su Anthony Bridgerton, interpretato da Jonathan Bailey e la produzione avrà inizio ad aprile.

Il Simon di Page continuerà a vivere nel mondo in cui la serie è ambientata e farà sempre parte della famiglia Bridgerton come marito di Daphne.

Ecco il commento di Netflix sui social:

“Cari lettori, mentre tutti gli occhi sono rivolti alla ricerca di Lord Anthony Bridgerton per trovare una viscontessa, salutiamo Regé-Jean Page, che ha interpretato così trionfalmente il duca di Hastings. Ci mancherà la presenza di Simon sullo schermo, ma farà sempre parte della famiglia Bridgerton. Daphne rimarrà una moglie e una sorella devota, aiutando suo fratello a farsi strada nella prossima stagione e ciò che ha da offrire: più intrighi e romanticismo di quanto i miei lettori possono essere in grado di sopportare. Cordiali saluti, Lady Whistledown“.

Page ha risposto alla notizia tramite Twitter:

Pleasure and a privilege! An honour to be a member of the family – on and off screen, cast, crew and incredible fans – the love is real and will just keep growing ❤️💫 https://t.co/YBk4RvKNpx — Regé-Jean Page (@regejean) April 2, 2021

“Piacere e privilegio! Un onore essere un membro della famiglia – dentro e fuori dallo schermo, cast, troupe e fan incredibili – l’amore è reale e continuerà a crescere“.

Anche la produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha commentato la partenza di Page:

Remember: the Duke is never gone. He’s just waiting to be binge watched all over again. #ShondalandMenOnNetflixAreForever pic.twitter.com/e4fAhuKSku — shonda rhimes (@shondarhimes) April 2, 2021

“Ricordate: il Duca non è mai andato via. Sta solo aspettando di essere guardato di nuovo in binge watching. #ShondalandMenOnNetflixAreForever”.

La serie è stata rapidamente rinnovata per una seconda stagione meno di un mese dopo la sua anteprima. Lo showrunner Chris Van Dusen (Scandal) ha un piano a lungo termine e spera che la serie drammatica possa durare 8 stagioni, una per ogni libro della serie. La seconda stagione dovrebbe essere basata su Il visconte che mi amava.

