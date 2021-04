Dopo essere stato presentato in anteprima su HBO Max e in poche sale cinematografiche lo scorso dicembre per un mese, Wonder Woman 1984 arriva questa settimana in DVD e Blu-ray (sia standard che 4K).

L’attesissimo sequel del rivoluzionario Wonder Woman del 2017, ancora una volta diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot e Chris Pine, si è rivelato un film sorprendentemente polarizzante.

I professionisti hanno apprezzato il messaggio di compassione e speranza del nuovo film, soprattutto in un anno devastato dalla pandemia, e hanno anche gradito molto le interpretazioni di Pedro Pascal nei panni di Maxwell Lord e di Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva / Cheetah.

Ma altri erano scontenti di quella che percepivano come una durata eccessiva, la trama troppo contorta. Una delle sostenitrici di Wonder Woman 1984 è però Connie Nielsen, che ha ripreso il suo ruolo della regina Ippolita di Themyscira nel film.

Nielsen dice che pensa che almeno in parte il motivo della risposta divisiva al film abbia a che fare con l’hype che è stato costruito attorno ad esso per via dei tanti rinvii della sua data di uscita a causa della pandemia da COVID-19, fino a quando lo studio ha finalmente deciso di distribuirlo su HBO e nei cinema. Ecco le dichiarazioni di Connie Nielsen, che interpreta Ippolita anche in Zack Snyder’s Justice League:

Penso che ciò che accade psicologicamente è che molti film del genere entrano in questo territorio insicuro in cui sono pronti per un giudizio che normalmente non ci sarebbe stato. Il fatto che sia stato spostato così tante volte lo ha messo sotto esame, qualcosa che non meritava . Inoltre, come secondo film, sarà sempre paragonato a quello precedente“.

“Penso che Patty abbia questa visione straordinaria, e deve essere stato incredibilmente doloroso non essere in grado di avere una distribuzione normale e vedere la sua uscita rimandata più e più volte, sentendo questo enorme peso sulle tue spalle per un film di successo piuttosto grande, che dovrebbe restituire qualcosa alla compagnia, e non puoi perché non puoi mostrare il film.

Mentre Nielsen riconosce che alcuni spettatori potrebbero aver trovato non di loro gradimento alcuni aspetti di Wonder Woman 1984, è pronta a difendere l’approccio di Jenkins al personaggio e alla storia:

“Lo dico con tutto il più profondo rispetto di tutti coloro che magari la pensano diversamente”. Nessuno può dire che Patty non sia fedele alla visione che ha di Wonder Woman, che per me è una visione incredibilmente coraggiosa e incredibilmente importante. Il modo in cui trasforma le aspettative per un supereroe potrebbe non essere gradito a tutti, perché sono stati condizionati a vedere una serie di altri film che seguono questi specifici canoni.

Siamo stati condizionati a cercare quei segnali in modo da poter dire, ‘Oh, sappiamo cosa succederà ora’. Penso che alle persone non piaccia non sapere cosa succederà, ma questo non significa che non dovremmo cercare di continuare a spostare quei marker, spostare quell’indicatore in modo da poter creare una forma diversa che sia più interessante e psicologicamente più profonda“.