Il popolarissimo rythm ‘n game Taiko no Tatsujin: Pop Tap Beat è disponibile da ieri su Apple Arcade. In concomitanza con il lancio di questo titolo è trapelato un video di gameplay dove possiamo vedere il gioco in azione. Come solito per la saga, si seleziona una canzone dalla tracklist (sempre ben nutrita e con canzoni popolari degli anime o del jpop).

La serie è particolarmente famosa in Giappone, dove uno stand di Taiko no Tatsujin è presente in ogni sala giochi. Si può giocare da soli o in compagnia e questa iterazione su Apple Arcade accontenterà davvero tutti. Dal video di gameplay si notano tutti quanti gli stilemi consolidati della serie e la solita interfaccia estremamente colorata e ricca.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile a soli 4,99€.

Taiko no Tatsujin – una serie storica

La serie nacque nel 2001 come esclusiva per le sale giochi, ma dal 2002 Namco iniziò a produrre diversi titoli per PS2 (esclusivi del Giappone), per poi giungere in occidente tramite Taiko Drum Master che arrivò a fine 2004. Da allora in poi sono state effettuate una grande quantità di conversione per una miriade di console: PSP, PS Vita, Nintendo DS e 3DS,Wii e Wii U, Nintendo Switch, PS4, Android e iOS.

I kit per poter suonare direttamente con le percussioni costano ovviamente un po’ di più, ma ne vale davvero la pena se siete dei fan di Taiko no Tatsujin o dei giochi musicali in generale.

Al momento i capitoli per console casalinghe più recenti sono Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! e Drum Session! entrambi per Nintendo Switch. Entrambi questi capitoli sono stati interamente localizzati, cosa che non accadeva dal capitolo PS2 del 2004. Insomma, se siete dei fan della serie, anche questo gioco per Apple Arcade deve far parte della vostra collezione!

Non lasciarti scappare Taiko No Tatsujin: Drum ‘N’ Fun! per Nintendo Switch!