Il sito specializzato Grupo Next Dimension riporta alcune novità sul film live action di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco.

Brad Gilmore (Sotterrando la mia Ex) è il responsabile del casting, ruolo per cui è stato candidato al Casting Society of America’s Artios Award grazie ai film A Bag of Hammers (2011) e Pixies (2015).

Lo assiste Alex Iskounen, noto per aver collaborato ai film Marcia per la Libertà (2017) e Aladdin (2019).

Il film avrebbe come data di uscita provvisoria il 2022.

Saint Seiya, tutto quello che sappiamo sul film

Diretto da Tomasz (Tomek) Bagiński, Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco è una coproduzione internazionale tra Toei Animation e A Really Good Film Company (ARGF).

Will Geiger ed Eugene Son (scrittore capo della serie Netflix Knights of The Zodiac) dovrebbero affiancare Blazej Dzikowski alla scrittura del film.

Yoshi Ikezawa e Joseph Chou di Toei Animation sono i produttori insieme a Jeffrey Chan, fondatore di ARGF e direttore operativo di Bona Film Group.

Tim Kwok della Convergence Entertainment, Miguel Faura e Kozo Morishita (presidente della Toei Animation) sono i produttori esecutivi insieme al maestro Masami Kurumada, autore del manga originale.

In occasione dell’annuncio il maestro Kurumada ha dichiarato che il film dal vivo è indirizzato tanto ai fan che hanno sostenuto Saint Seiya per oltre 30 anni tanto alla nuova generazione di appassionati, mentre il signor Morishita si è detto entusiasta di collaborare con ARGF per portare il film al pubblico di tutto il mondo.

Il cast sarebbe internazionale e includerebbe Alex Pettyfer (Hyoga del Cigno), Jake T. Austin (Seiya di Pegasus), Remy Hii (Shiryu del Drago) e Mackenyu (Shun di Andromeda).

Il compianto Godfrey Gao, morto alla fine del 2019, avrebbe dovuto interpretare Ikki di Phoenix.

Famke Janssen, la Jean Grey dei film degli X-Men, ha confermato la sua presenza nel film in un ruolo non ancora reso noto.

Il film avrebbe una durata di 90 minuti e nei listini per i distributori internazionali è descritto così:

Un ragazzo inquieto risponde alla chiamata di diventare il Cavaliere di Pegasus per salvare l’umanità da minacciose forze mitologiche.

