Come ormai sanno ben tutti è in corso sulla piattaforma di streaming Disney+ The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

In una recente un’intervista a MTV Asia, Anthony Mackie interprete di Falcon ha ricordato la comunicazione dei vertici Marvel e le sue preoccupazioni di essere licenziato dopo Avengers: Endgame:

“Non si sa mai amico, non si sa mai. Ti chiamano e dicono, ‘Vieni a L.A.‘ Quindi vai subito online su Google e ti chiedi: ‘Ho fatto qualcosa per essere licenziato?‘ Non ne avevo davvero idea, cosa avevo fatto? Qualcuno aveva filmato qualcosa? O aveva detto che avevo detto qualcosa? Quindi per circa 45 minuti ho cercato su Google e ho pensato, ‘Va bene, non ho fatto nulla, quindi vediamo esattamente come andrà a finire’. E poi naturalmente è stato fantastico. È sempre un piacere vedere quei ragazzi, e quando ti chiamano sai che qualcosa di speciale uscirà da quell’incontro. Quindi, andando, non ero molto sicuro di quale sarebbe stato il risultato. Ma quando mi hanno detto tutto, ero molto felice.”

Di seguito il video dell’intervista completa ad Anthony Mackie:

The Falcon And The Winter Soldier – la serie

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

