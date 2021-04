Venerdì ha debuttato sulla piattaforma di streaming Disney+ il terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier la nuova Serie TV prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DAL TERZO EPISODIO DI THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

The Falcon And The Winter Soldier ci sta abituando a dei bei colpi di scena come nel primo episodio, dove finiva con la rivelazione di John Walker (Wyatt Russell) nei panni del nuovo Capitan America, il secondo episodio invece, ha visto il ritorno del barone Helmut Zemo (Daniel Brühl), gradito ritorno nel Marvel Cinematic Universe dopo il film Captain America: Civil War del 2016, mentre nell’ultimo episodio e cioè l’episodio 3 abbiamo visto Bucky faccia a faccia con Ayo (Florence Kasumba), una soldatessa delle Dora Milaje del Wakanda.

Ma a quanto pare il prossimo episodio dello show, secondo Sebastian Stan è quello che colpirà di più i fan:

“Questo show è molto impostato su quel tipo di finale che ti impone ad andare avanti per scoprire ciò che succederà dopo, ma direi che l’episodio 4 è probabilmente il più forte da questo punto di vista.“

Ovviamente non ci resta che aspettare la prossima settimana e vedere di quale cliffhanger parla il Soldato d’Inverno!

The Falcon And The Winter Soldier

n seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier sarà composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

